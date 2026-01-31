Grüne Liga Brandenburg will Red Bull "Flügel stutzen"

Der Umweltverband Grüne Liga Brandenburg geht rechtlich gegen den geplanten Ausbau der Produktion von Red Bull und dem Fruchtsafthersteller Rauch vor.

Von Marc-Oliver von Riegen

Baruth/Mark - Der Umweltverband Grüne Liga Brandenburg geht rechtlich gegen den geplanten Ausbau der Produktion von Red Bull und dem Fruchtsafthersteller Rauch im Landkreis Teltow-Fläming vor.

Umweltschützer klagen gegen den Bebauungsplan für das geplante Red-Bull-Dosenwerk in Brandenburg.
Umweltschützer klagen gegen den Bebauungsplan für das geplante Red-Bull-Dosenwerk in Brandenburg.  © Patrick Pleul/dpa

Nach Angaben des Verbands wurde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ein Normenkontrollantrag eingereicht, außerdem beantragte die Grüne Liga, den Bebauungsplan vorläufig außer Vollzug zu setzen.

Die österreichischen Getränkehersteller hatten den Mineralwasserabfüller Urstromquelle übernommen und wollen nun ein eigenes Dosen-Werk errichten.

Kritiker fürchten, dass dafür jährlich rund 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem bisher für Mineralwasser genehmigten Vorrat entnommen werden könnten – mit Folgen für Trinkwasser und Umwelt.

Polizei in Brandenburg darf (bald) Drohnen abschießen
Brandenburg Polizei in Brandenburg darf (bald) Drohnen abschießen

Auch Artenschutz und geplante Ausgleichsmaßnahmen stehen laut Grünen Liga auf dem Prüfstand.

Hersteller weist Kritik zurück

Red Bull will in Baruth/Mark bald jede Menge Dosen herstellen und sieht dabei keine Probleme. (Symbolbild)
Red Bull will in Baruth/Mark bald jede Menge Dosen herstellen und sieht dabei keine Probleme. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Red Bull und Rauch halten dagegen: Es werde kein zusätzliches Wasser verbraucht, alles bleibe im Rahmen der bisherigen Genehmigungen.

Titelfoto: Bildmontage: Patrick Pleul/dpa, Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr zum Thema Brandenburg: