Grüne Liga Brandenburg will Red Bull "Flügel stutzen"

Baruth/Mark - Der Umweltverband Grüne Liga Brandenburg geht rechtlich gegen den geplanten Ausbau der Produktion von Red Bull und dem Fruchtsafthersteller Rauch im Landkreis Teltow-Fläming vor.

Umweltschützer klagen gegen den Bebauungsplan für das geplante Red-Bull-Dosenwerk in Brandenburg. © Patrick Pleul/dpa

Nach Angaben des Verbands wurde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ein Normenkontrollantrag eingereicht, außerdem beantragte die Grüne Liga, den Bebauungsplan vorläufig außer Vollzug zu setzen.

Die österreichischen Getränkehersteller hatten den Mineralwasserabfüller Urstromquelle übernommen und wollen nun ein eigenes Dosen-Werk errichten.

Kritiker fürchten, dass dafür jährlich rund 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem bisher für Mineralwasser genehmigten Vorrat entnommen werden könnten – mit Folgen für Trinkwasser und Umwelt.

Auch Artenschutz und geplante Ausgleichsmaßnahmen stehen laut Grünen Liga auf dem Prüfstand.