Flammendes Inferno in der Lausitz: Lagerhalle brennt, NINA warnt

Eine große Lagerhalle bei Neuhausen in der Lausitz steht in Flammen. Die Bevölkerung wird wegen des Rauchs gewarnt.

Von Monika Wendel und Thorsten Meiritz

Neuhausen/Spree (Spree-Neiße) - Die Feuerwehr ist wegen eines Großbrandes in einer Halle bei Neuhausen im Kreis Spree-Neiße im Einsatz.

Die Feuerwehr ist in Neuhausen im Großeinsatz.  © Christoph Lohse & Niklas Benna / Blaulichtreport Lausitz

Die 35 mal 25 Meter große Lagerhalle einer holzverarbeitenden Firma stehe im Vollbrand, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz am Donnerstagvormittag.

Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Mitarbeiter verletzt worden, die wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus kommen sollten.

Die Bevölkerung wurde aufgrund einer starken Rauchentwicklung und des Brandgeruchs per Warnapp informiert. Die Rauchwolke hat sich zwischenzeitlich auch über die A15 ausgebreitet.

Nach Informationen vom Brandort sollen die Flammen auch auf eine benachbarte Pension übergegriffen haben.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hat die Lagerhalle bereits lichterloh gebrannt.  © Christoph Lohse & Niklas Benna / Blaulichtreport Lausitz
Die Flammen haben auch auf benachbarte Gebäude übergegriffen.  © Christoph Lohse & Niklas Benna / Blaulichtreport Lausitz
Die Rauchwolke hat sich von Neuhausen aus in Richtung Nordosten auch über die A15 ausgebreitet.  © Screenshot/warnung.bund.de

Demnach brennen inzwischen insgesamt vier Gebäude, die teilweise schon eingestürzt sind, wie auf Fotos zu erkennen ist. Der Einsatz wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

