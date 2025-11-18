Fleischwurst-Drama im Supermarkt: Ladendieb wird geschnappt, da rastet er aus

Brandenburg an der Havel - Viel Ärger und das nur wegen einer Fleischwurst. In Brandenburg an der Havel hat ein aggressiver Ladendieb am Montag für Aufruhr gesorgt.

Ein aggressiver und unter Drogen stehender 40-Jähriger wollte eine Fleischwurst stibitzen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der 40-Jährige hatte es offenbar auf eine Fleischwurst abgesehen. Ohne zu bezahlen, wollte er gegen 13.17 Uhr den Supermarkt in der Gördenallee wieder verlassen, teilte die Polizei mit.

Ein Mitarbeiter bemerkte den Wurst-Dieb und wollte ihn aufhalten. Das aber passte dem 40-Jährigen so gar nicht. Der Aggro-Dieb drückte den Mitarbeiter gegen die Wand und soll gedroht haben, ihn zu treten, sollte er ihn nicht gehen lassen.

Die Folge: Die Polizei rückte an.

Ein Drogentest ergab dann, dass er mehrere verschiedene Betäubungsmittel konsumiert hatte. Auch Restalkohol hatte er noch im Blut.

Nach seiner Überprüfung konnte der Ladendieb schließlich wieder gehen - ohne Wurst.