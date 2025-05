Langfinger mit Parfüm gesucht: Wer kennt diesen Tatverdächtigen?

Mit diesem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Dieb aus Oranienburg. © Friso Gentsch/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Überwachungskameras zeichneten einen Unbekannten am 28. Dezember vergangenen Jahres, gegen 14 Uhr, in einer Filiale in der Fischerstraße auf, wie die Polizei Brandenburg am Montag mitteile.

Ersten Erkenntnissen nach soll der Tatverdächtige in die Parfüm-Abteilung gegangen sein und zunächst mehrfach überprüft haben, ob er unbeobachtet war.

Dann soll der Mann drei Parfümflaschen der gleichen Sorte aus dem Regal genommen und in einer mitgebrachten Geschenktüte verstaut haben. Anschließend entkam der mutmaßliche Dieb mit der unbezahlten Ware.

Der nun zur Fahndung ausgeschriebene Mann wird als schlank beschrieben, der eine spitze Nase und dunkle Augen mit dunklen Augenbrauen hat.

Bekleidet war der Gesuchte mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einem hellblauen Kapuzenpullover und einer grauen Hose. Er trug schwarze Halbschuhe und hatte eine dunkle Umhängetasche dabei. Zudem hatte er eine schwarze Mütze auf.