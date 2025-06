28.06.2025 16:49 6.722 Mann findet Panzerfaust im Wald und spaziert damit zu Edeka: Polizei muss evakuieren

In einem Wald in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) hat ein Mann am Samstag eine Panzerfaust gefunden. Später löst er damit einen Großeinsatz der Polizei aus.

Von Christoph Carsten

Titelfoto: 7aktuell.de | Christian Guttmann