 671

Leerstehendes Gebäude in Döbern in Flammen: Einsturzgefahr

In der Nacht zu Samstag ist in Felixsee bei Döbern (Spree-Neiße-Kreis) ein Brand in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen.

Von Elisa Bigdon

Döbern - In der Nacht zu Samstag ist in Felixsee bei Döbern (Spree-Neiße-Kreis) ein Brand in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen.

Das leerstehende Haus in Felixsee (Spree-Neiße-Kreis) muss nach dem Brand hinsichtlich seiner Statik überprüft werden.
Das leerstehende Haus in Felixsee (Spree-Neiße-Kreis) muss nach dem Brand hinsichtlich seiner Statik überprüft werden.  © 7aktuell.de | Christoph Lohse

Nach Polizeiangaben stand das zweistöckige Haus gegen 1.15 Uhr bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf.

Da das Gebäude einsturzgefährdet war, konnten die Löscharbeiten der Feuerwehr nur von außen erfolgen.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Am Morgen waren die Flammen weitgehend gelöscht.

Kälber auf der Flucht: Tierischer Einsatz für die Polizei
Brandenburg Kälber auf der Flucht: Tierischer Einsatz für die Polizei

Ein Statiker soll nun prüfen, ob das Haus betreten werden kann.

Wegen Einsturzgefahr konnte die Feuerwehr nur von außen löschen.
Wegen Einsturzgefahr konnte die Feuerwehr nur von außen löschen.  © 7aktuell.de | Christoph Lohse

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Tatverdächtige gibt es bislang nicht.

Titelfoto: 7aktuell.de | Christoph Lohse

Mehr zum Thema Brandenburg: