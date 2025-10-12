Leerstehendes Gebäude in Döbern in Flammen: Einsturzgefahr

Döbern - In der Nacht zu Samstag ist in Felixsee bei Döbern ( Spree-Neiße-Kreis ) ein Brand in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen.

Das leerstehende Haus in Felixsee (Spree-Neiße-Kreis) muss nach dem Brand hinsichtlich seiner Statik überprüft werden. © 7aktuell.de | Christoph Lohse

Nach Polizeiangaben stand das zweistöckige Haus gegen 1.15 Uhr bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf.

Da das Gebäude einsturzgefährdet war, konnten die Löscharbeiten der Feuerwehr nur von außen erfolgen.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Am Morgen waren die Flammen weitgehend gelöscht.

Ein Statiker soll nun prüfen, ob das Haus betreten werden kann.