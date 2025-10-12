671
Leerstehendes Gebäude in Döbern in Flammen: Einsturzgefahr
Von Elisa Bigdon
Döbern - In der Nacht zu Samstag ist in Felixsee bei Döbern (Spree-Neiße-Kreis) ein Brand in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen.
Nach Polizeiangaben stand das zweistöckige Haus gegen 1.15 Uhr bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf.
Da das Gebäude einsturzgefährdet war, konnten die Löscharbeiten der Feuerwehr nur von außen erfolgen.
Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Am Morgen waren die Flammen weitgehend gelöscht.
Ein Statiker soll nun prüfen, ob das Haus betreten werden kann.
Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Tatverdächtige gibt es bislang nicht.
