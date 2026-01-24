Plötzlich war's dunkel: Stromausfall in Cottbus

Cottbus - In Cottbus ist am Samstag großflächig der Strom ausgefallen.

Im Cottbuser Stadtteil Schmellwitz ist am Samstag der Strom ausgefallen. (Archivfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Wie die Stadt mitteilte, waren ab 12.03 Uhr zahlreiche Haushalte in den Stadtteilen Neu-Schmellwitz und Alt-Schmellwitz betroffen.

Seit 14.35 Uhr seien alle Haushalte provisorisch wieder an das Stromnetz angeschlossen.

Eine stabile Stromversorgung könne derzeit nicht gewährleistet werden, hieß es weiter. Daher werde in der Turnhalle in der Gotthold-Schwela-Straße eine Notfallanlaufstelle eingerichtet.

Diese stehe den Bürgerinnen und Bürgern seit 16 Uhr zur Verfügung. Dort können unter anderem Notrufe abgesetzt, Mobiltelefone geladen sowie Speisen aufgewärmt werden.