 935

Hobby-Archäologin macht spektakulären Fund

Juliane Rangnow hat sich einen Traum erfüllt - und damit dem Land Brandenburg einen besonderen archäologischen Fund beschert. Was sie entdeckte.

Von Alina Grünky

Potsdam - Eine Hobby-Archäologin hat im westlichen Havelland ein außergewöhnliches Bronze-Radkreuz aus dem 10. oder 11. Jahrhundert entdeckt.

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (49, SPD) hat sich hocherfreut von dem Fund gezeigt.
Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (49, SPD) hat sich hocherfreut von dem Fund gezeigt.  © Soeren Stache/dpa

"Dieser Fund ist in mehrfacher Hinsicht spektakulär", sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (49, SPD) bei der Vorstellung des Kreuzes in Potsdam.

"Er passt exakt zu einer Gussform, die bereits vor mehr als 40 Jahren gefunden wurde - das ist einzigartig für einen archäologischen Fund aus dieser Zeit."

Entdeckt wurde das Kreuz von der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerin Juliane Rangnow. Seit der Kindheit habe sie davon geträumt, Archäologin zu werden - mittlerweile hat sie sich den Traum zumindest in ihrer Freizeit erfüllt.

Spektakuläres Naturschauspiel: Polarlichter über Berlin und Brandenburg
Brandenburg Spektakuläres Naturschauspiel: Polarlichter über Berlin und Brandenburg

"Ein solches Fundstück in der Hand zu halten, ist wie eine Brücke in die Vergangenheit", sagte sie. Wenn sie einen Gegenstand in den Händen halte, von dem sie wisse, dass ihn zuletzt jemand vor Hunderten von Jahren in den Händen hielt, finde sie das sehr spannend.

"Man fragt sich: Wie hat derjenige wohl gelebt? Wie hat er geliebt, gelitten, Sorgen gehabt, Freuden gehabt vor Hunderten Jahren?"

Für die Hobby-Archäologin Juliane Rangnow ist mit dem außergewöhnlichen Fund ein Traum in Erfüllung gegangen.
Für die Hobby-Archäologin Juliane Rangnow ist mit dem außergewöhnlichen Fund ein Traum in Erfüllung gegangen.  © Soeren Stache/dpa

Gussform des Radkreuzes bereits 1983 in Berlin-Spandau gefunden

Bei dem seltenen Artefakt handelt es sich um ein Bronze-Radkreuz aus dem 10. oder 11. Jahrhundert.
Bei dem seltenen Artefakt handelt es sich um ein Bronze-Radkreuz aus dem 10. oder 11. Jahrhundert.  © Soeren Stache/dpa

Neben dem Kreuz kamen weitere Funde aus dem 10. und 11. Jahrhundert zutage, darunter Münzen, Schmuckfragmente und Waffen.

Nach Restaurierung und Vermessung konnte das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum (BLDAM) die Übereinstimmung der Gussform nachweisen, die 1983 bei Ausgrabungen auf dem slawischen Burgwall in Berlin-Spandau gefunden worden war.

Nach Einschätzung der Archäologen belegt das Kreuz weiträumige Kulturkontakte und die Verbreitung christlicher Symbole vor dem Slawenaufstand von 983. Die Gussform gelte als einer der ältesten archäologischen Hinweise auf das Christentum zwischen Elbe und Oder.

Brandenburger bekommt berauschende Urlaubsgrüße aus Spanien
Brandenburg Brandenburger bekommt berauschende Urlaubsgrüße aus Spanien

Das Radkreuz und die zugehörige Gussform sind vom 24. Januar bis zum 11. März 2026 im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel zu sehen.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa (Bildmontage)

Mehr zum Thema Brandenburg: