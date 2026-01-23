Hobby-Archäologin macht spektakulären Fund

Potsdam - Eine Hobby-Archäologin hat im westlichen Havelland ein außergewöhnliches Bronze-Radkreuz aus dem 10. oder 11. Jahrhundert entdeckt.

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (49, SPD) hat sich hocherfreut von dem Fund gezeigt. © Soeren Stache/dpa

"Dieser Fund ist in mehrfacher Hinsicht spektakulär", sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (49, SPD) bei der Vorstellung des Kreuzes in Potsdam.

"Er passt exakt zu einer Gussform, die bereits vor mehr als 40 Jahren gefunden wurde - das ist einzigartig für einen archäologischen Fund aus dieser Zeit."

Entdeckt wurde das Kreuz von der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerin Juliane Rangnow. Seit der Kindheit habe sie davon geträumt, Archäologin zu werden - mittlerweile hat sie sich den Traum zumindest in ihrer Freizeit erfüllt.

"Ein solches Fundstück in der Hand zu halten, ist wie eine Brücke in die Vergangenheit", sagte sie. Wenn sie einen Gegenstand in den Händen halte, von dem sie wisse, dass ihn zuletzt jemand vor Hunderten von Jahren in den Händen hielt, finde sie das sehr spannend.

"Man fragt sich: Wie hat derjenige wohl gelebt? Wie hat er geliebt, gelitten, Sorgen gehabt, Freuden gehabt vor Hunderten Jahren?"