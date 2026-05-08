Raven vor Traumkulisse: Warum der Kalkbrenner-Auftritt so besonders ist
Von Anja Mia Neumann
Potsdam - Der bekannte Techno-DJ Paul Kalkbrenner (48) tritt am Wochenende vor historischer Kulisse in Potsdam auf: Am Samstagabend spielt der 48-Jährige vor dem Neuen Palais im Park Sanssouci, das seit 1990 zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.
Es ist ein ungewöhnlicher Open-Air-Gig, der bereits ausverkauft ist. Ab dem Nachmittag schließt das Schloss für Besucherinnen und Besucher. Dann laufen auch die letzten Aufbauarbeiten.
Mopke wird der Platz genannt, auf dem Kalkbrenner auftritt. Laut der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg lebe diese Fläche "vor allem wegen der reizvollen baulichen Kulisse vom Flair der Friderizianischen Zeit".
Grundsätzlich vermiete die Stiftung ausgewählte Orte für Veranstaltungen. "Auch der Rave mit Kalkbrenner ist in diesem Sinne eine klassische Vermietung." Es liege der Stiftung sehr daran, wenn Menschen die Schlösser und Gärten auch auf diese Weise entdecken können.
Paul Kalkbrenner mag Auftritte vor Schlosskulisse – zuletzt trat der Techno-Musiker im September vergangenen Jahres im Ehrenhof des Wiener Schlosses Schönbrunn auf. Auch in Potsdam seien Großveranstaltungen vor dem Neuen Palais nichts gänzlich Außergewöhnliches, so die Stiftung. Hin und wieder gebe es Sportveranstaltungen oder auch Firmenfeiern mit Zeltbauten.
Auch Prinzen traten vor Neuem Palais in Potsdam auf
Im Jahr 2007 hatten am selben Ort – allerdings auf kleinerer Fläche – auch die Band Die Prinzen und Chris de Burgh (77) ein Konzert. Die Kolonnaden wurden bis Herbst 2014 saniert und seitdem können laut SPSG auch dort Veranstaltungen stattfinden.
Damit die historische Substanz von Schloss und Garten keinen Schaden nimmt, gibt es Auflagen, an die sich die Konzert-Veranstalter wie bei Kalkbrenner halten müssen. Gleiches gelte etwa auch für die Potsdamer Schlössernacht.
Elektrische Leuchten dürfen zum Beispiel nicht in Kübelpflanzen oder Gehölze gestellt oder gehängt werden.
Der Aufbau und die Technik unterliegen restauratorischen Vorgaben und die Lautstärke wird vorab abgestimmt.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa