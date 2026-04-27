Tödliche Tragödie am Trampelpfad: Frau bezahlt Leichtsinn mit ihrem Leben

Großbeeren - Für sie kam jede Hilfe zu spät: Eine Frau ist auf der Bahnstrecke zwischen Großbeeren und Genhagener Heide am Berliner Außenring von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Die Frau nutzte zum Überqueren der Gleise keinen Bahnübergang, was sie das Leben kostete. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstagabend gegen 18.33 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau die Gleise offenbar an einem Trampelpfad überqueren, als es zur Kollision mit dem Zug kam.

Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei sowie Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.