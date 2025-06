24.06.2025 14:49 Reizgas-Attacke in Oberschule: 40 Schüler verletzt

Bei einer Reizgas-Attacke an der Oberschule Falkensee sind am Dienstagvormittag 40 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Falkensee (Havelland) - Alarm an einer Brandenburger Schule: Feuerwehr und Polizei mussten am Dienstagvormittag mit einem Großaufgebot nach Falkensee ausrücken. Alles in Kürze Reizgas-Attacke in Oberschule Falkensee

40 Schüler verletzt durch Reizgas

Drei Schüler ins Krankenhaus gebracht

14-jährige Schülerin als Täterin verdächtigt

Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen Mehr anzeigen Die Einsatzkräfte sind am Dienstagvormittag zur Oberschule Falkensee gerufen worden. © Julian Stähle Hier klagten gegen 11 Uhr nach dem Austritt von Reizgas im Poetenweg etwa 40 Schülerinnen und Schüler der Oberschule Falkensee über starke Reizungen von Augen und Atemwegen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie wurden alle vom Rettungsdienst gesichtet und ambulant versorgt. Drei von ihnen mussten anschließend wegen zusätzlicher Atemwegsprobleme zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Gebäude wurde zwischenzeitlich vollständig von der Schulleitung und den Rettungskräften evakuiert. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen könnte eine 14 Jahre alte Schülerin während der Hofpause das Reizgas im Haupttreppenflur des Schulgebäudes versprüht haben. Nach dem Ende der großen Pause sollen die Kinder dann mit dem versprühten Reizstoff in Kontakt gekommen sein. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. © Julian Stähle Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und Zeugen sowie Beteiligte befragt, unter anderem auch die Beschuldigte, die anschließend ihren Angehörigen übergeben wurde.

Titelfoto: Julian Stähle