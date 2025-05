Rentner tötet offenbar seine Frau und stellt sich der Polizei: 74-Jähriger sitzt in U-Haft

Waren/Müritz - Zehn Tage nach dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau ist Haftbefehl gegen einen 74-Jährigen aus Waren an der Müritz erlassen worden.

Die Polizei findet die Leiche in der Wohnung. Die Tat liegt da schon Tage zurück. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Der Mann sei dringend verdächtig, seine 63-jährige Frau im Streit am Abend des 25. April in der Wohnung in Waren mit einem Messer erstochen zu haben, teilte das Amtsgericht Waren mit.

Der Mann war am Sonntag selbst zur Polizei gegangen und hatte berichtet, seine Frau getötet zu haben.

Die Beamten gingen daraufhin in die Wohnung und fanden die Leiche der Frau. Sie sei mit einem Küchenmesser getötet worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Verdächtige war demnach nach der Tat für einige Tage weggefahren, dann zurückgekehrt und hatte sich schließlich bei der Polizei gestellt.