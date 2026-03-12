Schwarzfahrer spuckt am BER Polizistin an und verletzt sie

Schönefeld - Ein 24-Jähriger hat am Dienstagmorgen am Flughafen Berlin- Brandenburg (BER) in Schönefeld eine Bundespolizistin angegriffen. Zuvor war der Mann beim Schwarzfahren erwischt worden.

Bahnmitarbeiter hatten am BER die Polizei verständigt. (Archivfoto) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Wie die Polizei mitteilte, meldeten Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 6.40 Uhr einen Fahrgast ohne gültigen Fahrausweis im Regionalexpress am BER.

Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden den Mann schlafend im Zug und forderten ihn mehrfach auf, diesen zu verlassen.

Plötzlich versuchte der 24-Jährige zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten festgehalten und vorläufig festgenommen werden.​ Eine Überprüfung ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen Diebstahls gesucht wird.​

Im weiteren Verlauf zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv und unkooperativ. Er spuckte einer Bundespolizistin ins Gesicht, woraufhin die Einsatzkräfte ihn zu Boden brachten und fesselten. Dabei verletzte der 24-Jährige die Beamtin an der linken Hand.​