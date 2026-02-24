Skandal: Mehr als Tausend Wahlbriefe verschwunden – Bürgermeisterkandidat unter Verdacht!

Straußberg - Steckt hier möglicherweise eine Wahlfälschung dahinter? Wegen Tausender verschwundener Briefwahlunterlagen ermittelt die Staatsanwaltschaft zu einer Bürgermeisterwahl in Brandenburg .

Gernot Schmidt (64, SPD) hatte eine Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. © Patrick Pleul/dpa

Der Landrat des Kreises Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (64, SPD), hatte den ersten Wahlgang wegen vermuteter Unregelmäßigkeiten für ungültig erklärt und Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

"Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sich aus der Anzeige zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat ergeben oder nicht", sagte Oberstaatsanwältin Ricarda Böhme in Frankfurt (Oder) der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der Landrat sieht Auffälligkeiten auch im Zusammenhang mit Bürgermeisterkandidat Patrick Hübner. Hübner holte im ersten Wahlgang am 15. Februar mit 22,5 Prozent die meisten Stimmen.

Er sollte am 15. März in die Stichwahl mit Kandidatin Annette Binder (parteilos) gehen, die auf 21,2 Prozent kam.

Der Kandidat hat eine Kaffeerösterei, in der sich auch das Postfach der 28.000-Einwohner-Stadt Strausberg östlich von Berlin befindet. Dort kamen die per Post eingereichten Wahlunterlagen an.

Hübners Briefwahlanteil lag bei 30 Prozent, bei den übrigen Kandidaten bei bis zu 21 Prozent.