Risiko für Menschen! Fadenwürmer bei Wildschweinen in Teltow-Fläming entdeckt
Rangsdorf - Nach acht Funden im vergangenen Jahr ist im Landkreis Teltow-Fläming erneut der gefährliche Fadenwurm Trichinen bei einem Wildschwein nachgewiesen worden.
Das Tier wurde in einem Jagdgebiet nahe Rangsdorf an der Grenze zum Landkreis Dahme-Spreewald erlegt, teilte die Kreisverwaltung mit.
Menschen können sich über den Verzehr von rohem Fleisch infizieren und die meldepflichtige Erkrankung Trichinellose entwickeln, die in Deutschland selten vorkommt.
Eine Untersuchung auf Trichinen ist vorgeschrieben, da der Befall mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. "Der aktuelle Befund zeigt erneut, wie wichtig es ist, Tierkörper vor der Weiterverarbeitung oder Zubereitung zu prüfen", betonte die Kreisverwaltung.
Bereits 2024 war im gleichen Jagdgebiet ein Wildschwein mit Trichinen entdeckt worden.
Beim Menschen kann die Infektion mild bis schwer verlaufen. Zu Beginn treten Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auf; später können Fieber, Muskelschmerzen und Ödeme im Augenbereich auftreten, erläutert das Bundesinstitut für Risikobewertung.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa