Risiko für Menschen! Fadenwürmer bei Wildschweinen in Teltow-Fläming entdeckt

Rangsdorf - Nach acht Funden im vergangenen Jahr ist im Landkreis Teltow-Fläming erneut der gefährliche Fadenwurm Trichinen bei einem Wildschwein nachgewiesen worden.

Bereits 2025 gab es bundesweit insgesamt 19 Fälle von Trichinen bei Wildschweinen – acht davon in Brandenburg. © Lino Mirgeler/dpa

Das Tier wurde in einem Jagdgebiet nahe Rangsdorf an der Grenze zum Landkreis Dahme-Spreewald erlegt, teilte die Kreisverwaltung mit.

Menschen können sich über den Verzehr von rohem Fleisch infizieren und die meldepflichtige Erkrankung Trichinellose entwickeln, die in Deutschland selten vorkommt.

Eine Untersuchung auf Trichinen ist vorgeschrieben, da der Befall mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. "Der aktuelle Befund zeigt erneut, wie wichtig es ist, Tierkörper vor der Weiterverarbeitung oder Zubereitung zu prüfen", betonte die Kreisverwaltung.

Bereits 2024 war im gleichen Jagdgebiet ein Wildschwein mit Trichinen entdeckt worden.