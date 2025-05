Tatverdächtiger bezahlt mit geklauter EC-Karte und wird gefilmt: Wer kennt ihn?

Oranienburg - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der eine geklaute EC-Karte in Oranienburg genutzt haben soll, und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Dieb aus Oranienburg. © Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Nach Angaben der Beamten aus Brandenburg wurde der bislang Unbekannte dabei gefilmt, wie er am 10. Februar in einem Geschäft am Bahnhof eingekauft hatte.

Der Tatverdächtige bezahlte mit einer EC-Karte, die der Eigentümerin zuvor auf dem Parkplatz an der Fischerstraße 16 samt Geldbörse aus der offenen Handtasche geklaut worden war.

Nicht nur Bargeld erbeutete der mutmaßliche Dieb so, sondern auch diverse Ausweisdokumente und weitere Zahlungskarten.