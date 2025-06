Es knallt links, es knallt rechts: Autofahrer rasiert Leitplanken der A13

A13 (Schipkau-Klettwitz) - Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Montagabend zwischen den Leitplanken der A13 hin und her geprallt.

Alles in Kürze

Einsatzkräfte am Montagabend an der Unfallstelle der A13. © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Wie ein Sprecher der Brandenburger Polizei gegenüber TAG24 sagte, war der Fahrer gegen 20.25 Uhr auf der Autobahn in Richtung Dresden unterwegs. Zwischen Großräschen und Klettwitz kam er aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Laut Sprecher erschrak sich der 28-Jährige dadurch so sehr, dass er das Steuer seines Renault Scénic nach rechts zog und gegen die Seitenbegrenzung knallte. Dort riss er sein Lenkrad wieder in die Gegenrichtung und schepperte noch einmal gegen die linksseitige Leitplanke. Daraufhin kam er zum Stehen.

Der Autofahrer zog sich bei dem gefährlichen Manöver leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Zudem wurden einige Meter Leitplanke beschädigt, "insgesamt elf Felder", so der Polizeisprecher.