25.07.2025 12:53 Dacia von Baum getroffen: Fahrer stirbt am Unfallort

Tragischer Unfall in Brandenburg: Am Freitagmorgen ist ein 74-Jähriger in Neuruppin in seinem Auto von einem Baum erschlagen worden.

Von Thorsten Meiritz

Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) - Tragischer Unfall in Brandenburg: Am Freitagmorgen ist ein 74-Jähriger in Neuruppin in seinem Auto von einem Baum erschlagen worden. Alles in Kürze Fahrer stirbt nach Unfall in Neuruppin

Dacia von Baum getroffen auf Alt Ruppiner Allee

74-Jähriger erlitt tödliche Verletzungen

Mitfahrerin und VW-Fahrerin leicht verletzt

Straße wurde nach Unfall gesperrt Mehr anzeigen Der Dacia wurde förmlich unter dem Baum begraben. © 7aktuell.de | Christian Guttmann Der Mann war mit seinem Dacia gegen 9.35 Uhr auf der Alt Ruppiner Allee unterwegs, als der Baum auf seinen Wagen krachte, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb. Seine gleichaltrige Mitfahrerin wurde bei dem Zwischenfall leicht verletzt. Ein VW wurde durch einen Ast ebenfalls schwer beschädigt, wobei die Fahrerin leichte Verletzungen davontrug. Die Straße wurde nach dem Vorfall komplett gesperrt. Ein Sachverständiger soll zunächst prüfen, ob weitere Bäume gesichert werden müssen. Außerdem wurde ein Gutachter eingesetzt, der den Unfallhergang untersuchen soll.

Titelfoto: 7aktuell.de | Christian Guttmann