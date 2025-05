Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt Tage später im Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber flog den nun verstorbenen 67-Jährigen aus Prignitz nach dem Unfall ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Laut Polizei ereignete sich der tragische Unfall am Abend des 25. April zwischen Viesecke und Groß Werzin.

Demnach verlor der 67-Jährige in einer Rechtskurve offenbar die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Gegenverkehr.



Dabei stieß der Mann frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Der 67-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle von der Polizei reanimiert werden musste.

Ein Rettungshubschrauber flog ihn im Anschluss in eine Klinik. Die B5 war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme voll gesperrt.