Nach Horror-Crash in der Prignitz: Polizei ermittelt neue Details

Perleberg - Nach dem Verkehrsunfall mit drei Toten in der Prignitz hat die Polizei neue Erkenntnisse zum Ablauf des Unglücks ermittelt.

Alles in Kürze

An der Unfallstelle bot sich den Einsatzkräften ein erschütterndes Bild. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Perleberg

Das an dem Unfall am Samstag beteiligte Auto sei leicht auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem Lastwagen zusammengestoßen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion am Morgen.

Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 189 zwischen Perleberg und Weisen seien der Fahrer und seine 72 Jahre alte Beifahrerin getötet worden, ebenso der 64 Jahre alte Fahrer eines Transporters, der nach der Kollision zwischen Auto und Lkw mit Letzterem zusammenstieß.

Der Unfallfahrer habe allerdings noch nicht identifiziert werden können, sagte die Sprecherin.

Unklar sei auch noch, inwieweit ein weiterer Wagen und ein Motorrad an dem Unfall beteiligt waren.