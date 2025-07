Mann reißt Frau Ketten vom Hals: Was sie dann sagt, bringt Täter dazu, loszulassen

Falkensee - Ein mutmaßlicher Räuber hat einer Frau in Falkensee (Havelland) Ketten vom Hals gerissen. Nun sucht die Polizei nach dem Mann und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Alles in Kürze

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Räuber. © 123RF/angelarohde, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Nach Angaben der Beamten befand sich die Frau am 4. Juli 2023 in der Glienicker Straße, als gegen 12 Uhr ein Unbekannter zunächst mehrfach an ihr vorbeiging.

Schließlich griff er nach zwei Ketten und riss diese vom Hals der Frau.

Doch als die Frau dem Tatverdächtigen sagte, dass es keine echten Goldketten seien, ließ der mutmaßliche Räuber die Beute fallen und nahm die Flucht auf.

Der nun mit einem sogenannten Phantombild zur Fahndung ausgeschriebene Mann ist circa 1,70 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt und hat eine schlanke Statur.

Die Kripo fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu dessen Identität und Aufenthalt geben?