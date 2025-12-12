Radfahrer von Opel erfasst und tödlich verletzt
Röderland - Ein Radfahrer ist in der Gemeinde Röderland (Landkreis Elbe-Elster) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.
Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Landstraße 59.
Der Fahrradfahrer wurde von einem Opel erfasst und starb noch am Unfallort, trotz sofortiger Reanimationsversuche.
Durch die Vollbremsung des Autofahrers krachten noch zwei weitere Fahrzeuge auf.
Brandenburg Unfall Etwas andere Bescherung: Hunderte Amazon-Pakete auf der Autobahn verstreut
Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.
Die Hinterbliebenen werden von Seelsorgern betreut, während die Polizei mithilfe von DEKRA-Experten die weiteren Ermittlungen führt.
Während der Unfallaufnahme war die Straße zwischen Gröditz und Wainsdorf zeitweise komplett gesperrt.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa