Radfahrer von Opel erfasst und tödlich verletzt

Röderland - Ein Radfahrer ist in der Gemeinde Röderland ( Landkreis Elbe-Elster ) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Fahrradfahrer starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Landstraße 59.

Der Fahrradfahrer wurde von einem Opel erfasst und starb noch am Unfallort, trotz sofortiger Reanimationsversuche.

Durch die Vollbremsung des Autofahrers krachten noch zwei weitere Fahrzeuge auf.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.