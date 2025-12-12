Etwas andere Bescherung: Hunderte Amazon-Pakete auf der Autobahn verstreut

Wollin - In Brandenburg , auf der A2 bei Wollin, krachte ein Lkw auf einen weiteren Lastwagen – die Ladung verteilte sich großflächig über die Fahrbahn.

Die Pakete liegen über die Fahrbahn verstreut – viele von ihnen sind stark oder vollständig beschädigt. © Julian Stähle

Auf der A2 zwischen Wollin und Brandenburg an der Havel hat sich am späten Donnerstagabend ein Lkw-Auffahrunfall ereignet. Gegen 20 Uhr blieb ein Lkw wegen eines technischen Defekts am Fahrbahnrand liegen.

Ein nachfolgender Lastwagen krachte aus bislang ungeklärter Ursache auf den stehenden Truck auf. Beide Anhänger wurden schwer beschädigt, einer davon vollständig aufgerissen.

Dadurch stürzten Hunderte Amazon-Pakete auf die Fahrbahn und wurden teils erheblich beschädigt oder komplett zerstört.

Die Feuerwehren aus Ziesar und Wollin rückten an, um die Fahrspuren zu reinigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.