Etwas andere Bescherung: Hunderte Amazon-Pakete auf der Autobahn verstreut
Wollin - In Brandenburg, auf der A2 bei Wollin, krachte ein Lkw auf einen weiteren Lastwagen – die Ladung verteilte sich großflächig über die Fahrbahn.
Auf der A2 zwischen Wollin und Brandenburg an der Havel hat sich am späten Donnerstagabend ein Lkw-Auffahrunfall ereignet. Gegen 20 Uhr blieb ein Lkw wegen eines technischen Defekts am Fahrbahnrand liegen.
Ein nachfolgender Lastwagen krachte aus bislang ungeklärter Ursache auf den stehenden Truck auf. Beide Anhänger wurden schwer beschädigt, einer davon vollständig aufgerissen.
Dadurch stürzten Hunderte Amazon-Pakete auf die Fahrbahn und wurden teils erheblich beschädigt oder komplett zerstört.
Die Feuerwehren aus Ziesar und Wollin rückten an, um die Fahrspuren zu reinigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Sachschaden von 20.000 Euro – Pakete geborgen, doch der weitere Weg ist unklar
Für die Bergung und Aufräumarbeiten musste die Fahrtrichtung zunächst gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Wie die Polizei Brandenburg der Direktion West gegenüber TAG24 bestätigte, konnte der zunächst liegengebliebene Lkw selbstständig die Weiterfahrt antreten. Der auffahrende Lastwagen hingegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Gegen Mitternacht waren die Räumungsarbeiten beendet.
Die beschädigte Ware wurde von der Paketfirma selbstständig geborgen und für den Weitertransport organisiert. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 20.000 Euro.
Titelfoto: Julian Stähle