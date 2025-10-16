Blutverschmierte Männer gefunden: Lebensgefahr nach brutaler Auseinandersetzung

Bremen - Schockierender Vorfall in der Nacht auf Donnerstag in Bremen ! In einem Drogenkonsumraum führte eine gewaltsame Auseinandersetzung zu heftigen Verletzungen zweier Männer.

Bei einer Auseinandersetzung wurden in der Nacht zu Donnerstag in Bremen-Mitte zwei Männer verletzt. © JOTO

Ein 44-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, ein 35-Jähriger sogar lebensgefährlich, teilte die Polizei Bremen mit.

Die Einsatzkräfte fanden die blutverschmierten Opfer gegen 5.30 Uhr in einem Nachtquartiercontainer auf dem Gelände des Drogenkonsumraums in der Friedrich-Rauers-Straße in Bremen-Mitte.

Beide Männer wurden sofort notärztlich versorgt und daraufhin in Krankenhäuser gebracht.

Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar.