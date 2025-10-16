Blutverschmierte Männer gefunden: Lebensgefahr nach brutaler Auseinandersetzung
Bremen - Schockierender Vorfall in der Nacht auf Donnerstag in Bremen! In einem Drogenkonsumraum führte eine gewaltsame Auseinandersetzung zu heftigen Verletzungen zweier Männer.
Ein 44-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, ein 35-Jähriger sogar lebensgefährlich, teilte die Polizei Bremen mit.
Die Einsatzkräfte fanden die blutverschmierten Opfer gegen 5.30 Uhr in einem Nachtquartiercontainer auf dem Gelände des Drogenkonsumraums in der Friedrich-Rauers-Straße in Bremen-Mitte.
Beide Männer wurden sofort notärztlich versorgt und daraufhin in Krankenhäuser gebracht.
Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar.
Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.
Titelfoto: JOTO