Zufahrten blockiert! Polizei geht gegen Aktivisten vor

Mit Blockaden protestiert ein Bündnis gegen Futtermittelimporte und eine industrielle Tierhaltung. Auch der BUND schließt sich den Aktionen an.

Von Janet Binder Bremen - Nach einer Sitzblockade eines Bündnisses in Bremen gegen Futtermittelimporte und die industrielle Tierhaltung hat die Polizei die Versammlung aufgelöst. Die Teilnehmer, die trotzdem noch in der Sitzblockade verharrten, wurden zur Identitätsfeststellung auf die Polizeiwache mitgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Rund 100 Aktivisten hatten die Zufahrt zu einem Hafendienstleister in Bremen-Walle blockiert.

Mehr als 100 Aktivisten haben in Bremen und Delmenhorst die Zufahrt eines Hafendienstleisters in Bremen blockiert. © Christian Butt/dpa Videoaufnahmen zeigen, wie mehrere Lastwagen daran gehindert wurden, das Gelände des Unternehmens zu verlassen, das sich auf den Umschlag landwirtschaftlicher Güter spezialisiert hat. Auf Plakaten stand unter anderem "Futtermittelimporte stoppen". Eine Sprecherin des Bündnisses "Disrupt" sagte, die Allianz habe sich gegründet, um für das Thema Landwirtschaft einzutreten. "Wir stehen für gutes Essen, für alle, mit allen. Das bedeutet für uns, dass es absolut absurd ist, dass Futtermittel aus Latein- und Südamerika importiert werden. Dort werden Wälder abgeholzt, indigene Gemeinschaften vertrieben." Das Futtermittel komme in Brake und Bremen an und diene dazu, hierzulande Schweine zu mästen. Bremen Mutmaßlicher Dealer mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in Klinik: Wer ist der Täter? Mehrfach wurden die Aktivisten in Bremen-Walle laut Polizei aufgefordert, ihre Vermummung abzulegen. Diese hätten sich jedoch geweigert, daher habe die Polizei ihre Personalien festgestellt. Ermittlungen wegen möglicher Versammlungsverstöße und wegen des Verdachts der Nötigung ‒ weil durch die Aktion Zulieferer an der Zufahrt behindert wurden ‒ dauerten an.

Polizei geht gegen vermummte Aktivisten vor