Fette Beute: Räubertrio knüpft Hundertjährigem 40.000-Euro-Uhr ab

Alles in Kürze

Bremen - Ein Hundertjähriger ist in Bremen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Täter hatten es auf die sehr teure, goldene Armbanduhr des Mannes abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei bitte um Mithilfe bei der Suche nach dem Räubertrio. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Drei Männer überfielen den Rentner und dessen 59-jährigen Schwiegersohn am Freitagabend in der Sandstraße, Ecke Wilhadistraße in der Bremer Innenstadt, wie die Polizei mitteilte.

Dabei habe das Trio unter Anwendung von Gewalt eine wertvolle Armbanduhr von der Marke Patek Philippe (Modell 3800) entwendet.

Auf der Webseite Chrono24, auf der gebrauchte Luxusuhren gekauft und verkauft werden können, wird ein solches Modell in Gold aktuell für 40.678 Euro gehandelt.

Nach Angaben der Polizei hatte das Trio die beiden Männer gegen 19 Uhr in der Innenstadt überrascht.

Einer der Täter habe den Senior am Arm festgehalten, ihn zu Boden gerissen und ihn anschließend einige Meter über den Gehweg geschleift. Dann habe er ihm seine goldene Herrenarmbanduhr vom Handgelenk gerissen. Ein zweiter Täter habe währenddessen den Schwiegersohn festgehalten, der Dritte soll Passanten abgelenkt haben. Der Hundertjährige wurde leicht verletzt.

Anschließend flüchteten die Männer mit der Beute in Richtung Wilhadistraße. Zum tatsächlichen Wert der Uhr machte die Polizei zunächst keine Angaben. Bei den Tätern handelte es sich nach Angaben um drei junge Männer.