Männer duellieren sich mit Stock und Brotmesser am Hauptbahnhof

Bremen - Am Bremer Hauptbahnhof haben sich zwei Männer mit Stock und Brotmesser bekämpft.

Alles in Kürze

Am Bremer Hauptbahnhof kam es zu einem gefährlichen Kampf zwischen zwei Männern. © Bundespolizeiinspektion Bremen

Ein Ägypter (26) und ein Türke (37) gerieten um kurz nach Mitternacht an einer Straßenbahnhaltestelle vor dem Hauptbahnhof in Streit, wie die Bundespolizeiinspektion Bremen am Mittwoch mitteilte.

Im Zuge ihrer Auseinandersetzung bewaffneten sich die beiden: Der 26-Jährige griff zu einem hölzernen Stock, der 37-Jährige stibitze sich ein Brotmesser aus einem nahe gelegenen Restaurant.

Als Sieger aus dem barbarischen Duell ging allerdings das Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn hervor, das dem Messerangreifer seine Waffe per Schlagstock aus der Hand knüppelte. Der Mann mit dem Stock ergriff unterdessen die Flucht und wurde kurze Zeit später von der Polizei geschnappt.

Deutlich mehr Ärger machte der türkische Staatsbürger bei seiner Festnahme im Bahnhofsgelände. Mit Schlägen und Tritten versuchte er weiterhin, sich dem Sicherheitspersonal und den Beamten zu widersetzen - letztlich allerdings ohne Erfolg.

"Der Fall zeigt, wie aktuell das Thema Bewaffnung ist und fortgesetzt große Aufmerksamkeit bei den Sicherheitskräften erfordert", erklärte Lüder Rippe, Leiter der Bundespolizeiinspektion Bremen.