2 leckere Nicecream Rezepte: So machst Du gesundes Eis selber in nur 5 Minuten

Wer schon immer mal Eis selber machen wollte, wird beim Genuss einer kühlen Nicecream nur so dahinschmelzen. Wir verraten Dir, wie einfach die Zubereitung Deiner eigenen Eiscreme ist - ganz ohne Eismaschine.

Achte darauf, dass die Bananen wirklich sehr reif sind (am besten färbt sich die Schale schon braun bzw. bekommt Punkte) und die Scheiben nicht dicker als anderthalb Zentimeter werden.

Der Fantasie sind in Sachen Nicecream keine Grenzen gesetzt. Dieses klassische Grundrezept lebt von der Süße der Bananen. Für die Zubereitung werden diese Küchenutensilien benötigt: Schneidebrettchen, Messer, Mixer oder Pürierstab, Gefäß mit Deckel und ein hohes Rührgefäß.

1. Schritt: Die drei reifen Bananen schälen, in Scheiben schneiden und anschließend für mindestens 5 Stunden in einem Gefäß mit Deckel einfrieren.

2. Schritt: Die gefrorenen Bananen aus dem Froster nehmen, in ein hohes Rührgefäß geben und kurz antauen lassen. Danach auf niedrigster Stufe im Hochleistungsmixer zerkleinern bzw. mit dem Pürierstab ansetzen.

3. Schritt: Vier Esslöffel Pflanzenmilch und drei Esslöffel Kakao in den Mixer geben und alles so lange vermengen, bis die Konsistenz passt. Sollte es zu flüssig sein, einfach nochmal in den Frost stellen.

4. Schritt: Die Nicecream Banane-Schoko in schönen Gläsern anrichten und mit ein paar Früchten dekorieren.