Bauerntopf nach Omas Rezept: So gelingt der deftige Klassiker in nur einem Topf
Nach einem langen Tag möchte man nicht ewig in der Küche stehen – da kommt ein unkompliziertes Gericht wie dieser herzhafte Bauerneintopf genau richtig. Einfach alle Zutaten in einen Topf geben, kurz anbraten, köcheln lassen und schon steht eine sättigende, deftige Mahlzeit auf dem Tisch.
Praktisch: Der Eintopf lässt sich wunderbar vorbereiten, schmeckt aufgewärmt fast noch besser und ist ideal für den nächsten Tag.
Herzhafter Bauerntopf Rezept
Um den herzhaften Bauerntopf zu kochen, sollten folgende Küchenutensilien bereitgestellt werden:
- Schneidebrett
- scharfes Messer
- großer Kochtopf
- Kochlöffel
- evtl. Küchenwaage
- evtl. Messbecher
Der Abwasch nach dem Kochen hält sich bei diesem Rezept deutlich in Grenzen.
Bauerntopf: Zutaten
Die Zutaten reichen für vier Portionen.
- 800 g Kartoffeln
- 500 g Hackfleisch (Rind oder gemischt)
- 300 g Dosen-Tomaten, stückig
- 3 Paprika
- 1 Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 600 ml Rinderbrühe (alternativ: Gemüsebrühe)
- 2 EL Sonnenblumenöl
- 2 EL Tomatenmark
- 2 EL Paprikagewürz
- 1 TL Majoran
- 1 TL Thymian
- Kümmel
- Salz
- Pfeffer
- frische Petersilie
- bei Bedarf etwas Schmand
Bauerntopf: Zubereitung
1. Schritt: Zuerst werden die Kartoffeln geschält, mit kaltem Wasser abgespült und in etwa zwei Zentimeter große Würfel geschnitten. Die Paprika vom Kerngehäuse befreien, gründlich waschen und in kleine Stücke schneiden.
2. Schritt: Von der Zwiebel und dem Knoblauch die Schale entfernen, beides klein schneiden bzw. fein hacken.
3. Schritt: In einem großen Topf das Öl erhitzen und die Zwiebel- sowie Knoblauchstückchen darin glasig anschwitzen. Anschließend das Hackfleisch dazugeben und kurz anbraten. Tomatenmark unterrühren sowie die Kartoffel- und Paprikawürfel hinzufügen. Alles gut vermischen.
4. Schritt: Jetzt kann alles mit der Rinderbrühe abgelöscht werden. Die Dosen-Tomaten beimengen. Mit Salz, Thymian und Kümmel würzen und den Bauerntopf für eine halbe Stunde köcheln lassen. Zwischendurch immer wieder umrühren, damit am Boden nichts anbäckt. Bei Bedarf mit etwas Wasser auffüllen.
5. Schritt: Kurz vor Ende der Kochzeit werden noch das Paprikapulver und der Majoran dazugegeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Vor dem Servieren kann noch ein Löffel Schmand auf den Bauerntopf gegeben und frische, klein geschnittene Petersilie verteilt werden. Dazu passt frisches Baguette oder rustikales Bauernbrot.
Extra-Tipps für einen schmackhaften Bauerntopf
Tipp #1 - Zeit für Gewürzzugabe: Nicht jedes Gewürz sollte von Beginn an in den jeweiligen Gerichten mit köcheln, da hohe Temperaturen den Geschmack negativ beeinflussen können. Hierzu zählen unter anderem Majoran, Paprika, Basilikum, Salbei und Rosmarin. Andere Gewürze wie Thymian, Kümmel, Estragon, Oregano, Curry und Zimt können dagegen sofort hinzugefügt werden, da sich deren Aroma langsam entfaltet.
Tipp #2 - Speck: Für einen extra deftigen Geschmack kann noch etwas klein geschnittener Speck im dritten Schritt mit angebraten werden.
Tipp #3 - Paprikafarbe: Bei der Farbwahl der Paprika kann es jeder handhaben, wie er es gern mag. Geschmacklich ist es relativ egal, welche Farbe gewählt wird. Für einen optisch bunteren Eindruck sollte man rote, gelbe und grüne Früchte verwenden.
Tipp #4 - Mehr Gemüse: Wer seinen Bauerntopf noch etwas gehaltvoller zubereiten möchte, fügt im dritten Schritt noch geschälte und in Scheiben zurecht geschnittene Möhren sowie gewaschene Lauchringe hinzu.
Tipp #5 - Haltbarkeit: Im Kühlschrank hält sich der Bauerntopf bis zu vier Tage. Er kann allerdings auch eingefroren werden, um zu anderer Zeit ein schnelles Essen auf den Tisch zu zaubern.
TAG24 wünscht viel Spaß beim Kochen und guten Appetit!
Titelfoto: Screenshot/Instagram/teddy.rays.kitchen