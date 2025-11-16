Hühnersuppe Rezept: So einfach geht der leckere Suppen-Klassiker

Du hast mal wieder Lust auf eine selbst gemachte Hühnersuppe? Kein Problem! TAG24 erklärt Dir alles Schritt für Schritt inklusive ✓Zutaten ✓Zubereitung

Von Aline Neißner

Was gibt es Angenehmeres, als an kalten, trüben Tagen eine heiße Suppe zu schlürfen? Die Hühnersuppe ist dabei nicht nur lecker, sondern wärmt auch von innen und ist einfach wohltuend.

Hühnerfleisch ist reich an Zink und Eisen, die unter anderem wichtige Mineralstoffe für unser Immunsystem sind. © 123rf/katyjay Die Hühnersuppe zählt wohl zu den bekanntesten Suppen überhaupt und ist in vielen Familien beliebt. Dabei werden die Rezepte von Generation zu Generation weitergegeben, wobei jeder mit der Zeit seine eigenen Vorlieben entwickelt - ob mit oder ohne Nudeln, mit Suppengrün oder anderem Gemüse, mit Eierstich oder besonderen Gewürzen. Aber nicht nur geschmacklich kann die Hühnersuppe überzeugen. Sie gilt auch als einfaches, entzündungshemmendes Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten, wobei dies wissenschaftlich nicht eindeutig bewiesen ist. Übrigens kann die Hühnersuppe nicht nur als Hauptmahlzeit dienen, sondern eignet sich auch perfekt als Vorspeise für ein Festtagsmenü. Mit dem Suppen-Rezept von TAG24 kannst Du jetzt ohne großen Aufwand eine klassische Hühnersuppe kochen, wie sie viele aus ihrer eigenen Kindheit kennen.

Die klassische Hühnersuppe | Das Rezept

Die Zubereitung einer von innen wärmenden Hühnersuppe ist gar nicht so schwer und benötigt nur wenig Küchenzubehör. ein Schneidebrett

ein scharfes Küchenmesser

ein großer Kochtopf

bei Bedarf ein zweiter Topf oder eine große Schüssel

ein Kochlöffel

ein Teller

evtl. ein Sieb

Wer einen Schnellkochtopf zur Hand hat, benötigt übrigens nur etwa ein Drittel der Kochzeit für das Suppenhuhn. © 123RF/photovs

Hühnersuppe | Zutaten

Aus den aufgeführten Zutaten ergeben sich etwa vier Portionen Hühnersuppe: 1 Suppenhuhn (ca. 1,5 kg)

1 Bund Suppengrün (z. B. Karotten, Petersilie, Lauch, Sellerie)

1 Zwiebel

2 Lorbeerblätter

4 Gewürznelken

Salz, Pfeffer

Wasser

weitere Einlagen nach Bedarf (siehe "Tipps" unten)

Hühnersuppe | Kochanleitung Schritt für Schritt

1. Schritt: Das Suppenhuhn wird zuerst gründlich von innen und außen gewaschen, anschließend mit Küchenpapier trocken tupfen. Die Fettdrüse am Schwanz (den sog. Bürzel) mit einem scharfen Messer abschneiden. So soll ein traniger Geschmack verhindert werden. 2. Schritt: Das Huhn in einen großen Topf geben und mit ausreichend Wasser bedecken. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Lorbeerblätter, Gewürznelken und die Zwiebel mit Schale hinzugeben und alles aufkochen lassen. Die Schale der Zwiebel soll für eine kräftigere Farbe sorgen. 3. Schritt: Bei mittlerer Hitze etwa 90 Minuten köcheln lassen. Hin und wieder den Schaum mit einem Löffel abschöpfen, damit die Brühe klar bleibt. 4. Schritt: In der Zwischenzeit kann das Suppengrün gewaschen, geschält und in etwa zwei Zentimeter große Stücke geschnitten werden. 5. Schritt: Nach dem Ende der Garzeit wird das Huhn aus dem Topf genommen und auf einen großen Teller gelegt. Die Zwiebel und andere feste Bestandteile werden aus der Brühe geholt. Alternativ kann auch alles durch ein Sieb in einen zweiten Topf gegossen werden. 6. Schritt: Das Fleisch des Suppenhuhns sollte in noch warmen Zustand von den Knochen gelöst werden, dann lässt es sich leichter abziehen. Die Haut entfernen und das Fleisch in kleine Stücke schneiden oder zupfen. 7. Schritt: Das geschnittene Gemüse sowie das Fleisch zur Brühe geben und noch einmal für etwa 30 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren kann etwas frische Petersilie über die Hühnersuppe gestreut werden. Wer mag, kann auch eine Scheibe Brot zur Suppe essen.

Mit diesen Tipps wird die Hühnersuppe perfekt