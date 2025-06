Darf man eine Katze am Bauch streicheln & mögen sie das überhaupt?

Erfahre, ob es Katzen mögen, am Bauch gestreichelt zu werden oder man diesen Bereich besser als Tabuzone fürs Streicheln betrachten sollte.

Die meisten Katzen mögen es nicht, am Bauch gestreichelt zu werden, da dieser Bereich sehr empfindlich ist und ihre lebenswichtigen Organe schützt. Obwohl das Zeigen des Bauches oft als Vertrauensbeweis gesehen wird, solltest Du vorsichtig sein. Nur wenige Katzen genießen es, dort gestreichelt zu werden, und signalisieren dies durch entspanntes Verhalten wie Schnurren.

Das Wichtigste in Kürze

Warum sich Deine Katze auf den Rücken rollt und ob Du Deine Katze am Bauch streicheln darfst, erklärt Dir TAG24.

Der Bauch einer Katze ist ein sehr sensibler Körperteil und nicht alle Katzen mögen es, dort gestreichelt zu werden. Wenn Du Deine Katze am Bauch streichelst, kann es also sein, dass sie sich mit leichten Bissen oder ihren Pfoten dagegen wehrt. Aber warum präsentieren sie Dir dann ihr flauschiges Bäuchlein?

Katzen liegen vor allem im Sommer gerne auf dem Rücken, da sie sich in dieser Position besser abkühlen können.

Ist Deine Katze schwanger, so kann es sein, dass es für sie bequemer ist, eine Rückenlage einzunehmen.

Das Zeigen des Bauches heißt nicht, dass man die Katze dort streicheln sollte. Aber was bedeutet es, wenn Dir Deine Katze ihren Bauch zeigt?

Warum zeigt eine Katze ihren Bauch, aber mag es nicht, dort gestreichelt zu werden?



Präsentiert Dir Deine Katze ihren Bauch, bedeutet das nicht zwingend, dass Du sie dort streicheln darfst. Unter der dünnen Hautschicht befinden sich lebenswichtige Organe. Die Haarfollikel am Bauch einer Katze sind besonders berührungsempfindlich. Daher solltest Du Deine Katze in der Regel lieber nicht am Bauch streicheln.

Lässt sich Deine Katze dennoch von Dir am Bauch streicheln, fängt sie an zu schnurren oder macht den Milchtritt, so ist das ein Zeichen großer Zuneigung und großen Vertrauens.