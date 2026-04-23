23.04.2026 10:55 Der stärkste Hund der Welt ist stärker als ein Löwe

Welcher ist der stärkste Hund der Welt - Schäferhund? Deutsche Dogge? Rottweiler? Die stärksten Hunderassen findest Du unter den TAG24-Tierrekorden.

Hunde - der Menschen ewige Begleiter. Das hat seine Gründe. Während sie den Menschen immer treue Freunde sind, dienen die starken Tiere unter ihnen auch zum Schutz der Menschen und Nutztiere. Welche das vor allem sind und welcher der stärkste Hund der Welt ist, erfährst Du gleich.

Herkules und Herkuline - welcher Hund ist der stärkste der Welt? © unsplash/David Taffet Inzwischen gibt es Hunderte von Hunderassen, unter ihnen solche, die sich so sehr unterscheiden, dass sie wie verschiedene Tiere erscheinen. Ob klein und schmächtig, groß und drahtig oder massig und muskulös - um das Herrchen oder Frauchen zu verteidigen, können sie alle mal ihre Zähne fletschen. Was wir über unsere Lieblinge aber gerne vergessen: Sie alle gehören biologisch gesehen zu den Raubtieren. Dank ihrer Vielfalt beeindrucken sie aber mit den unterschiedlichsten Rekorden. In diesem Artikel zeigt TAG24 die stärksten von ihnen und stellt Dir den Rekordhalter vor. Weitere interessante Artikel zu dem beliebten Haustier findest Du in dem Hunderatgeber.

Welcher ist der stärkste Hund der Welt?

Um die Frage zu beantworten und den stärksten Hund der Welt zu finden, muss erst einmal definiert werden, was mit stark gemeint ist. Folgende Attribute werden gerne mit Stärke und Kraft assoziiert: Größe und Gewicht

Kampffähigkeit

Körperliche Kraft und Ausdauer

Zugkraft

Beißkraft Trotz dieser Kategorien ist eine objektive Bestimmung des Stärksten sehr schwer. Nicht überraschend müssen Größe und Gewicht nicht zwingend auf Stärke hindeuten, genauso wenig wie das Aussehen. Die Kampffähigkeit sowie Kraft und Ausdauer sind schwer zu messen oder liefern bisher keine Forschungsergebnisse. Ähnlich ungeeignet sind Auskünfte über die Zugkraft. Aufgrund mangelnder Messwerte vieler Rassen in Bezug auf ihre Fähigkeit, Gewichte zu ziehen, und der Abhängigkeit der Leistung vom Training und anderen Faktoren gibt auch die Zugkraft wenig Auskunft über die Stärke. Bei Wettbewerben der International Weight Pull Association gibt es daher einige "stärkste" Hunde je nach Gewichtsklasse, jedoch nicht unbedingt rasseabhängig.

Höchste Beißkraft: Kangal-Hirtenhund

Aufgrund seiner Kraft und Größe wird der Kangal seit jeher als Hirtenhund eingesetzt. Er schützt Herden vor Angreifern, sogar Bären. © 123RF/bobbybradley

Eine zur Bestimmung des stärksten Hundes häufig verwendete Kategorie ist die Beißkraft. Grund sind existierende, wenn auch nicht unbedingt übereinstimmende Messwerte. Daher ist die rassespezifische Beißkraft nicht ganz verlässlich. Generell wird jedoch angenommen: je größer der Kiefer, desto mehr Kraft. Angegeben werden die Werte in der Regel mit der Einheit PSI (pounds per square inch, übersetzt Pfund pro Quadratzoll). Zum Vergleich: der Mensch hat eine Beißkraft von 120 bis 140 PSI. Die zehn Hunderassen mit dem stärksten Biss haben eine Beißkraft von 200 bis 740 PSI. Der Rekordhalter unter ihnen ist der Kangal-Hirtenhund. Mit einer Beißkraft von 740 PSI beißt er stärker zu als ein Löwe mit 691 PSI.

Die aus der Türkei stammende Rasse beschützt daher schon seit dem 12. Jahrhundert als Herdenschutzhund Schafe vor Wölfen, Schakalen und sogar Bären. Menschen gegenüber ist dieser jedoch liebevoll. Mit ihren 90 Zentimetern und circa 70 Kilogramm gehören sie zu den massigen, muskulösen Molossen. Ihnen wird zudem nachgesagt, eine hohe Schmerzgrenze zu haben.

Weitere starke Hunde mit hoher Beißkraft

Neben dem Kangal mit stärkster Beißkraft gibt es weitere Hunde, die dank ihrer Fähigkeit, kräftig zuzubeißen, zu den stärksten Hunden gezählt werden. Platz 2: Dobermann Beißkraft: 600 PSI Platz 3: Cane Corso Beißkraft: 600 PSI

Der Cane Corso Italiano wird auch Italienische Dogge oder Italienischer Moloss genannt. © 123rf/pavelshlykov

Platz 4: English Mastiff Beißkraft: 560 PSI Platz 5: Bordeauxdogge Beißkraft: 556 PSI

Trotz seines eigentlich friedlichen Wesens steht die Rasse der Rottweiler auf der Rasseliste. Bei ihnen wird immer noch von einer erhöhten Gefahr ausgegangen. © Unsplash/Kevin Seibel

Platz 6: Rottweiler Beißkraft: 330 PSI Platz 7: American Bulldog Beißkraft: 300 PSI Platz 8: Deutscher Schäferhund Beißkraft: 240 PSI Platz 9: American Pitbull Terrier Beißkraft: 235 PSI Platz 10: Holländischer Schäferhund Beißkraft: 225 PSI

Starke Hunde mit hoher Zugkraft

Auch oft zu den stärksten Hunden gezählt werden Sibirische Huskys, Alaskan Malamutes und Grönlandhunde dank ihrer Ausdauer und hohen Zugkraft. Diese werden daher oft als Schlittenhunde eingesetzt, denn sie können einiges an Gewicht über weite Strecken auch durch schwer bedingtes Gelände ziehen.

Nicht zu vergessen: weitere starke Hunde

Als weder Zughund noch besonders starke Beißer dürfen jedoch auch diese Kraftprotze nicht vergessen werden. Deutsche Dogge: Der sanfte Riese wird durch seinen Status als größte Hunderasse sowie durch seinen muskulösen Körper und Gewicht gerne zu den stärksten Hunden gezählt. Irischer Wolfshund: Durch ein Stockmaß von 81 Zentimetern, einem Gewicht von bis zu 54 Kilogramm und einer Geschwindigkeit von 64 km/h wird auch der Irische Wolfshund als einer der stärksten Hunde gesehen.

Neufundländer: Trotz seiner Größe und Kraft ist er ruhig, sanftmütig und kinderlieb. © 123RF/rasigade

Neufundländer: Ihm sieht man seine Kraft an. Der muskulöse Neufundländer ist nicht nur an Land ein starker Gefährte, sondern auch im Wasser. Bernhardiner: Als eine der schwersten Hunderassen wird den Bernhardinern eine hohe Kraft zugesprochen. Pitbull: Der schon sehr muskulös aussehende Pitbull landet auch regelmäßig auf Listen der stärksten Hunde.