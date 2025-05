Eingebrannte Eisenpfanne reinigen und pflegen: So bleibt sie lange erhalten

So reinigt man eine Eisenpfanne am besten, nachdem sie verwendet wurde:

Im Gegensatz zu beschichteten Pfannen können Lebensmittel an einer Eisenpfanne anhaften oder anbrennen. Dies kann durch erneutes Beschichten vermieden werden. Nimm für ein sanftes, aber effektives Peeling etwas Wasser und Salz. Streue das Salz (oder grobes Meersalz) nun großzügig in die Pfanne und schrubbe sie mit einem sauberen, feuchten Lappen ab. Verwende für besonders hartnäckige Stellen einen Pfannenschaber aus Holz oder Kunststoff, um die verbrannten Lebensmittel von der Pfanne zu entfernen. Danach wie gewohnt abspülen, trocknen und mit Öl abreiben.

Dünne Rostschicht: Der einfachste Weg, um hartnäckigeren Rost zu entfernen, besteht darin, ihn mit der rauen Seite eines trockenen Schwamms sanft abzureiben. Bei Bedarf kann etwas Wasser und ein Tropfen Spülmittel (sehr wenig!) hinzugefügt werden. Spüle die Pfanne danach aus, trockne sie gründlich ab und beschichte sie erneut. Hartnäckige Rostschicht: Wenn sie mit einer dicken Rostschicht überzogen ist, ist die Eisenpfanne schwer zu reinigen. Man kann sie aber mit einer Lösung aus Essig und Wasser behandeln. Diese Methode ist sehr schnell und effektiv. Dazu wird die Pfanne etwa eine Stunde in der Lösung eingeweicht (bei Bedarf auch länger), so lange, bis der Rost größtenteils entfernt wurde oder dünn genug ist, um ihn bequem abwischen zu können.

Wie bereits oben erwähnt, ist es ein absolutes No-Go, die Eisenpfanne in der Spülmaschine zu reinigen, denn darunter leidet ihre natürliche Schutzschicht. Die Folge ist eine hohe Rostanfälligkeit. Ebenso verhält es sich mit Spülmitteln und Scheuerschwämmen; diese schaden mehr als dass sie nützen, denn auch sie greifen die Patina an. Eine stumpfe Pfanne ist dann das Resultat. Die einzige Ausnahme, bei der doch Spülmittel und ein rauer Lappen verwendet werden dürfen, ist bei Rostbildung. In diesem Fall ist es allerdings notwendig, dass die Pfanne erneut eingebrannt wird.

Ebenfalls keine gute Idee ist es, Wasser über Nacht in der Pfanne zu lassen, in der Hoffnung, dass sich durch das Aufweichen hartnäckige Reste leichter entfernen lassen. Denn auch hierbei ist die Gefahr von Rostbildung sehr groß.

Auch dieser Fehler wurde weiter oben bereits erwähnt, verdient aber eine Auflistung unter den No-Gos, da dieser Aspekt sehr vielen Menschen nicht bewusst ist: Wenn man kaltes Wasser in die noch heiße Eisenpfanne zum Reinigen gibt, kann der Schaden so schwerwiegend sein, dass die Pfanne unbrauchbar wird. Sie kann sich so stark verziehen, dass sie nicht mehr plan auf der Herdplatte liegt. Das sieht nicht nur unschön aus und bringt eine gewisse Instabilität mit sich, sondern sorgt auch dafür, dass die Wärme nicht mehr so gut und gleichmäßig geleitet wird. Der Stromverbrauch kann steigen und die Wärmeverteilung, die die Eisenpfanne so wertvoll macht, ist dahin.