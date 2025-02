Essensgerüche nach dem Kochen loswerden: Diese Hausmittel helfen

Wie man in einer ( offenen) Küche Gerüche neutralisieren und überdecken kann, erfährst Du im Anschluss.

Was tun gegen Essensgeruch in der Wohnung?

Diese setzen sich an Wänden und Textilien fest und stören insbesondere bei offenen Küchen. Von dort ziehen sie in andere Wohnräume und breiten sich auch dort aus.

2. Zudem hilft es, alle Quellen, die den Geruch verströmen, zu eliminieren. Daher sollte man benutzte Oberflächen sowie den abgekühlten Herd abwischen , aber auch benutzte Töpfe und Pfannen reinigen oder in den Geschirrspüler stellen.

1. Es ist wahrscheinlich offensichtlich bei unangenehmen Gerüchen, gesagt werden sollte es allerdings dennoch: Die beste Erste Hilfe ist das Stoßlüften . Durch einen Luftaustausch am besten bei Durchzug kann der Geruch sicher schon stark reduziert werden.

Wenn man Kochgerüche aus der Wohnung entfernen will, kann man auf Hausmitteln setzen, die den Geruch neutralisieren. Folgende Möglichkeiten hat man dafür.

Alternativ kann der Zimt auch für 20 bis 30 Minuten bei etwa 160 Grad im Backofen erhitzt und dann in den jeweiligen Raum gestellt werden.

Mit der Zeit verschwindet der unangenehme Brat- oder Essensgeruch - ein echter Segen vor allem in offenen Küchen.

Platziere einfach eine Schale mit feuchtem Kaffeesatz oder frisch gemahlenem Kaffee an eine Stelle mit intensivem Geruch oder auf einem Papier auf die Heizung. Dann kann der Kaffeeduft wirken.

Um Gerüche in oder aus der (offenen) Küche zu neutralisieren, kann man Kaffee verwenden.

Um Kochgerüche zu neutralisieren, werden einige Päckchen Backpulver in eine Schale entleert, die dann in die Küche gestellt wird.

Auch Essig ist ein echter Alleskönner. Neben seiner reinigenden Wirkung kann er ebenfalls Gerüche neutralisieren.

Koche dazu einen Teil Essig und zwei Teile Wasser in einem Topf auf dem Herd. Optional kann man dieses Gemisch in mehrere Schälchen füllen und in der Küche verteilen.

Essig hat einen sehr starken Eigengeruch. Hat er den Essensgeruch neutralisiert, sollte anschließend kurz gelüftet werden, um auch den Essiggeruch verfliegen zu lassen.