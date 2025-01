Staubsauger stinkt oder riecht verbrannt? Das kannst Du jetzt tun!

Wenn der Staubsauger stinkt, können verschiedene Ursachen dahinterstecken. Die meisten davon sind harmlos und mit einer gründlichen Reinigung und Hausmitteln in den Griff zu bekommen.

Das Wichtigste in Kürze

In vielen Fällen riechen Staubsauger muffig, wenn der Behälter zu voll ist oder man etwas aufgesaugt hat, was die Vermehrung von Schimmelpilzen, Bakterien & Co. anregt. Zudem kann die Funktion des Geräts beeinträchtigt werden, wenn Beutel oder Behälter randvoll sind.

Ist der Behälter oder Beutel aber leer und sauber und der Staubsauger stinkt trotzdem, muss man weiter auf Spurensuche gehen. Hinter dem Gestank kann auch ein verdreckter oder defekter Filter stecken oder sogar ein Motorschaden.

Wenn Dein Staubsauger muffig riecht, erklärt der Haushaltsratgeber, was Du dagegen tun kannst.