Französische Zwiebelsuppe-Rezept: Schnell und köstlich zubereitet

Aromatisch und einfach zugleich: Die französische Zwiebelsuppe galt durch ihre günstigen Zutaten lange als das Essen der Armen. Heute hat sie viele Feinschmecker als Fans. TAG24 zeigt Dir, wie Du sie zubereiten kannst!

Nicht nur ein genüsslicher Anblick: Die französische Zwiebelsuppe überzeugt auf allen Ebenen unsere Sinne. © 123RF / bhofack2

Was gibt es an einem kalten Winter- oder Herbsttag Besseres, als nach Hause zu kommen und sich bei einer leckeren Suppe aufzuwärmen?

Du hältst die warme Suppenschüssel in den Händen und mit jedem Löffel Suppe, der in Deinen Mund wandert, entsteht eine neue Geschmacksexplosion.

Welche Suppe sich hervorragend dafür eignet? Eine leckere, französische Zwiebelsuppe! Diese ist nicht nur einfach in der Zubereitung, sondern hat mit einer ganz speziellen Zutat auch noch das gewisse Etwas!

Nicht nur damals war die deftige Speise unter armen Leuten aufgrund ihrer günstigen Zutaten sehr beliebt, auch heute gibt es die Suppe immer noch in französischen Bistros, aber auch in vielen Haushalten der verschiedensten Menschen.

Wie Du ganz einfach eine leckere, geschmackvolle französische Zwiebelsuppe zubereiten kannst, findest Du im TAG24-Rezept heraus!

