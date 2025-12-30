Französische Zwiebelsuppe-Rezept: Schnell und köstlich zubereitet
Aromatisch und einfach zugleich: Die französische Zwiebelsuppe galt durch ihre günstigen Zutaten lange als das Essen der Armen. Heute hat sie viele Feinschmecker als Fans. TAG24 zeigt Dir, wie Du sie zubereiten kannst!
Was gibt es an einem kalten Winter- oder Herbsttag Besseres, als nach Hause zu kommen und sich bei einer leckeren Suppe aufzuwärmen?
Du hältst die warme Suppenschüssel in den Händen und mit jedem Löffel Suppe, der in Deinen Mund wandert, entsteht eine neue Geschmacksexplosion.
Welche Suppe sich hervorragend dafür eignet? Eine leckere, französische Zwiebelsuppe! Diese ist nicht nur einfach in der Zubereitung, sondern hat mit einer ganz speziellen Zutat auch noch das gewisse Etwas!
Nicht nur damals war die deftige Speise unter armen Leuten aufgrund ihrer günstigen Zutaten sehr beliebt, auch heute gibt es die Suppe immer noch in französischen Bistros, aber auch in vielen Haushalten der verschiedensten Menschen.
Wie Du ganz einfach eine leckere, geschmackvolle französische Zwiebelsuppe zubereiten kannst, findest Du im TAG24-Rezept heraus!
Französische Zwiebelsuppe Rezept
Um eine französische Zwiebelsuppe zuzubereiten, brauchst Du nur ein paar ausgewählte Zutaten. Folgende Mengenangaben reichen für vier Portionen.
Französische Zwiebelsuppe | Zutaten
- 500 g Zwiebeln
- 50 g Butter
- 2 Knoblauchzehen
- 1 EL Mehl
- 1 l Gemüsebrühe
- 200 ml Weißwein, trocken
- 1 Baguette
- 100 g geriebener Hartkäse
- Salz, Pfeffer
Französische Zwiebelsuppe | Zubereitung
Die Zubereitung von Zwiebelsuppe könnte nicht simpler sein. Sie erfolgt in nur wenigen Schritten.
1. Schritt: Zwiebeln schälen, in dünne Ringe schneiden, Butter im Topf zerlassen, danach die Zwiebeln in den Topf geben. Kurz anschwitzen und Knoblauch hineinpressen. Alles gemeinsam kurz andünsten lassen.
2. Schritt: Nachdem die Zwiebeln und der Knoblauch goldbraun geworden sind, einen Esslöffel Mehl gut im Topf verteilen und umrühren. Mit Gemüsebrühe und Wein ablöschen und aufkochen lassen. Etwas Salz und Pfeffer hinzugeben und nach Belieben abschmecken. Noch einmal 10-15 Minuten köcheln lassen.
3. Schritt: Backofen auf ca. 200 Grad vorheizen. Baguette in Scheiben schneiden.
4. Schritt: Suppe in Schüsseln geben, die für den Backofen geeignet sind. Baguette in die Schüsseln auf die Suppe legen und Käse darüber verteilen. Schalen in den Backofen geben und 5-10 Minuten backen, bis der Käse geschmolzen ist.
Durch das Baguette und den Käse wird der Suppe ein einzigartiger, aromatischer Geschmack verliehen. Danach einfach servieren und genießen!
Zwiebelsuppen-Rezept: So geht's auch!
Neben dem klassischen Rezept für die französische Zwiebelsuppe gibt es natürlich noch die ein oder andere Möglichkeit, das Rezept anzupassen:
1. Tipp: Wenn Du keinen Wein magst, kannst Du ihn auch einfach getrost weglassen. Versuche es doch dafür mal mit einem Schuss gepresstem Zitronensaft. Das verpasst der Suppe mit etwas Säure noch das andere gewisse Etwas.
2. Tipp: Hartkäse kann für den ein oder anderen etwas zu aromatisch werden, aber auch Emmentaler tut seinen Job sehr gut! Wenn man kein Käse-Fan ist, kann man die Suppe ebenso ohne die Schritte drei und vier zubereiten. Die Suppe schmeckt auch pur hervorragend und das Baguette eignet sich perfekt als Beilage.
