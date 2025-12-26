Ruß entfernen: Das sind die besten Hausmittel gegen Rußflecken

Mache Schluss mit Rußflecken! Wie Du Ruß entfernen kannst mit Hausmitteln, erfährst Du im Haushaltsratgeber von TAG24.

Von Clara Danneberg

Eine brennende Kerze oder der Kamin machen die Wohnung richtig gemütlich. Ärgerlich ist es nur, wenn anschließend Rußflecken an der Wand, Kaminscheibe oder auf dem Teppich zurückbleiben. Weitere Tipps und Tricks gibt's übrigens im Fleckenratgeber von TAG24.

Das wichtigste in Kürze Vor der Reinigung: Entfernung der losen Rußpartikel durch Absaugen oder Ausklopfen.

Beim Reinigen von Kleidung und anderen Textilien möglichst nicht reiben, da der Fleck sich sonst vertiefen und vergrößern könnte.

Bevor Ruß mit Wasser aus Stoffen entfernt werden kann, muss der Fleck vorbehandelt werde n.

Sowohl Textilien als auch Stein, Metall, Tapete und Glas können mit Hausmitteln vom Ruß befreit werden.

Zum Entfernen von Ruß auf verschiedenen Oberflächen geeignete Hausmittel sind Salz, Essig, Kartoffelmehl, Talkumpulver oder Rasierschaum.

Es ist ratsam, das Reinigungsmittel erst an einer unauffälligen Stelle zu testen.

Bei großen Rußflecken oder Brandschäden empfiehlt es sich, eine professionelle Reinigung in Anspruch zu nehmen.

Ruß entfernen

Ruß zu entfernen, kann eine schmierige Angelegenheit sein. © 123RF/fireana Bei Ruß als Nebenprodukt von verschiedenen Verbrennungsprozessen handelt es sich meist um eine Verbindung aus Öl, Kohlenstoff und Teer. Nach der Verbrennung haftet Ruß an den unterschiedlichsten Oberflächen wie Stein, Metall, Glas und Stoff. Rußflecken lassen sich oft nicht so einfach mit Wasser wegwischen, sondern verschmieren nur noch mehr. Im schlechtesten Fall sieht es nach dem Reinigungsversuch schlimmer aus als vorher, was eine teure Renovierung oder einen Neukauf erfordern kann. Das lässt sich jedoch ganz einfach vermeiden, wenn man weiß, wie Rußflecken richtig entfernt werden. Mit welchen Hausmitteln Du Ruß am besten von allen Oberflächen entfernen kannst, erklärt Dir TAG24.

Rußflecken aus Kleidung und anderen Textilien entfernen

Wer Ruß aus Kleidung oder anderen Textilien entfernen möchte, sollte folgende Tipps beachten. 1. Tipp: Versuche niemals, den Rußfleck durch Reiben zu entfernen, da dieser nur stärker in den Stoff eingearbeitet wird.

2. Tipp: Bevor der Fleck mit Wasser in Kontakt kommt, sollte er vorbehandelt werden. Andernfalls werden die Flecken im Stoff durch das Wasser nur vergrößert und verfestigen sich. 3. Tipp: Vor der eigentlichen Reinigung solltest Du das Mittel an einer unauffälligen Stelle testen, da manche Hausmittel den Stoff ausbleichen könnten.

Um Ruß aus Kleidung zu entfernen, sollte der Fleck vor der normalen Wäsche mit einem Reinigungsmittel behandelt werden. © 123RF/auremar

Hausmittel gegen Ruß auf Textilien

Seide und andere empfindliche Stoffe sind meist nicht für die Reinigung mit Hausmitteln geeignet und können in eine professionelle Reinigung gegeben werden. Bei anderen Stoffen kann man erst mit einfachen Mitteln versuchen, den Ruß zu entfernen. Hausmittel gegen Rußflecken: Rasierschaum: Da Rasierschaum den Stoff bleichen könnte, sollte er nur für die Reinigung von unempfindlichen Textilien verwendet werden. Den Schaum auf den Rußfleck geben und für zehn Minuten einwirken lassen. Den Stoff anschließend wie gewohnt waschen.



Da Rasierschaum den Stoff bleichen könnte, sollte er nur für die Reinigung von unempfindlichen Textilien verwendet werden. Den Schaum auf den Rußfleck geben und für zehn Minuten einwirken lassen. Den Stoff anschließend wie gewohnt waschen. Spülmittel: Den Fleck direkt mit Spülmittel, Gallseife oder Weichspüler behandeln und etwa eine Stunde lang einwirken lassen. Anschließend wie gewohnt in der Waschmaschine waschen.

Den Fleck direkt mit Spülmittel, Gallseife oder Weichspüler behandeln und etwa eine Stunde lang einwirken lassen. Anschließend wie gewohnt in der Waschmaschine waschen. Salz, Kartoffelmehl und Talkumpulver: Eine trockene Variante, um Ruß aus Kleidung zu entfernen, ist Salz, Kartoffelmehl oder Talkumpulver auf den Fleck zu streuen und das Ganze für einige Stunden wirken zu lassen. Sehr effektiv ist es, die drei Substanzen im Verhältnis eins zu eins zu mischen und dieses Gemisch auf den Rußfleck zu geben.

Salz ist ein effektives Hausmittel gegen Rußflecken auf Kleidung und anderen Textilien. © unsplash/Faran Raufi

Ruß aus Stoff Schritt für Schritt entfernen

1. Schritt: Die verschmutzte Stelle vorsichtig mit dem Staubsauger (ohne Bürstenaufsatz) absaugen oder den Stoff ausschütteln bzw. ausklopfen.

2. Schritt: Salz, Kartoffelmehl oder Talkumpulver auf das Gewebe streuen und mehrere Stunden einwirken lassen. 3. Schritt: Das Pulver abklopfen oder absaugen. 4. Schritt: Wenn es für die Waschmaschine geeignet ist, das Textil wie gewohnt waschen.

Tipp: Wer einen normalen Staubsauger verwenden möchte, um den Ruß abzusaugen, sollte bedenken, dass die Partikel zum Teil so klein sind, dass sie ins Getriebe des Staubsaugers gelangen könnten, wodurch das Gerät kaputtgeht. Es gibt spezielle Aufsätze für den Staubsauger zum Aufsaugen von Ruß oder man verwendet gleich einen Aschesauger.

Fliesen und Stein von Rußflecken reinigen

Rußflecken auf Stein können mit Essig oder Natron entfernt werden. © 123RF/staras Bei der Reinigung von Fliesen, Steinböden und Schamottesteinen kommt es darauf an, wie empfindlich deren Oberflächen sind. Stein und Fließen reinigen: Essig: Wenn die Fliesen und andere Oberfläche nicht mineralisch sind, kann man den Ruß einfach mit einem sauberen Lappen und ein wenig verdünnter Essigessenz abwischen.

Wenn die Fliesen und andere Oberfläche nicht mineralisch sind, kann man den Ruß einfach mit einem sauberen Lappen und ein wenig verdünnter Essigessenz abwischen. Natron: Stelle eine Paste aus vier Esslöffeln Natron und vier Esslöffeln Wasser her. Trage die Paste auf den Rußfleck auf und lasse sie für etwa 10 Minuten einwirken. Entferne die Paste mit einer feuchten Bürste und spüle das Ganze mit warmem Wasser nach.

Stelle eine Paste aus vier Esslöffeln Natron und vier Esslöffeln Wasser her. Trage die Paste auf den Rußfleck auf und lasse sie für etwa 10 Minuten einwirken. Entferne die Paste mit einer feuchten Bürste und spüle das Ganze mit warmem Wasser nach. Drahtbürste: Wenn das Material relativ robust ist, kann man die Rußflecken vorsichtig mit einer Wurzel- oder Drahtbürste entfernen. Nicht Liebe Hunde: Diese 8 Hunderassen sind besonders lieb Wenn die Hausmittel nicht helfen, kann man sich im Handel zu speziellen Radierern, Reinigungsschwämmen und Reinigern gegen Ruß für Stein informieren.

Ruß von Wand und Tapete entfernen

Bei Wänden und Tapete empfiehlt es sich, vorsichtig vorzugehen und das Mittel erst an einer unauffälligen Stelle zu testen. Diese Hausmittel helfen gegen Rußflecken an der Wand: Essig: Rußflecken auf unempfindlichen Wänden können mit Essig behandelt werden. Einfach Essig auf einen sauberen Lappen geben und damit den Fleck abtupfen. Das Ganze zehn Minuten einwirken lassen und nachspülen. Funktioniert auch mit verdünnter Essigessenz.

Rußflecken auf unempfindlichen Wänden können mit Essig behandelt werden. Einfach Essig auf einen sauberen Lappen geben und damit den Fleck abtupfen. Das Ganze zehn Minuten einwirken lassen und nachspülen. Funktioniert auch mit verdünnter Essigessenz. Spülmittel: Ein wenig fettlösendes Spülmittel, Weichspüler oder Seifenlauge auf ein sauberes Mikrofasertuch geben und den Fleck an der Wand abwischen.

Bei starken Verschmutzungen hilft es meist nur, die Verschmutzungen so gut es geht zu entfernen und dann den Raum neu zu streichen. Es gibt spezielle Isolierfarbe, welche vor der eigentlichen Farbe auf die Wand gestrichen werden kann. Die Isolierfarbe umschließt die Rußpartikel und verhindert, dass die Flecken und der Geruch durch die neue Farbe dringen.

Bei großen Rußflecken und Brandschäden an der Wand hilft meist nur eine Renovierung. © 123RF/artrich

Metall von Ruß befreien

Ruß setzt sich auch am Auspuff von Auto oder den Rohren vom Kamin ab. Um die jeweilige Funktion zu gewährleisten, empfiehlt es sich, die Metalle regelmäßig zu reinigen. Welche Methoden geeignet sind, hängt vom Material und dessen Oberfläche ab. Verchromte oder lackierte Metalle sind mit Vorsicht zu behandeln, da sie sonst zerkratzen könnten. Mittel für die Reinigung von Metall: Spülmittel: Vermische ein wenig Spülmittel mit Wasser. Tauche einen weichen Lappen in die Lösung und wische das Metall vorsichtig ab. Tauche den Lappen erneut in die Lösung und reinige das Metall so lange, bis der Ruß verschwunden ist.

Vermische ein wenig Spülmittel mit Wasser. Tauche einen weichen Lappen in die Lösung und wische das Metall vorsichtig ab. Tauche den Lappen erneut in die Lösung und reinige das Metall so lange, bis der Ruß verschwunden ist. Essig: Entferne den Ruß auf dem Metall grob mit einem weichen Tuch und ein wenig Wasser. Gib ein wenig Essig auf ein weiteres weiches Tuch und wische die Fläche erneut ab. Entferne die Reste und den Essig mit einem feuchten Lappen und trockne das gereinigte Metall ab.

Entferne den Ruß auf dem Metall grob mit einem weichen Tuch und ein wenig Wasser. Gib ein wenig Essig auf ein weiteres weiches Tuch und wische die Fläche erneut ab. Entferne die Reste und den Essig mit einem feuchten Lappen und trockne das gereinigte Metall ab. Polierwatte: Auch spezielle Polierwatte und Polierpaste für Metall eignen sich, um Ruß zu entfernen. Diese sollten ebenso vorsichtig verwendet werden, um Kratzer zu vermeiden.

Auch spezielle Polierwatte und Polierpaste für Metall eignen sich, um Ruß zu entfernen. Diese sollten ebenso vorsichtig verwendet werden, um Kratzer zu vermeiden. Backofenreiniger: Spray oder Reiniger für Backofen und Grillrost können auch auf anderen Flächen aus Metall angewendet werden. Es gilt jedoch vorsichtig zu sein, da viele der chemischen Mittel leicht entflammbar sind.

Glas mit Rußflecken reinigen

Selbst eingebrannter Ruß auf Glas lässt sich ganz einfach mit Asche lösen. © 123RF/kinek00 Egal, wie gut getrocknet das für den Kamin verwendete Holz auch sein mag, es setzt sich trotzdem etwas Ruß an der Scheibe ab und mindert die Sicht auf das knisternde Feuer. Eingebrannten Ruß vom Glas zu entfernen ist ziemlich einfach, wenn Du die folgenden Schritte befolgst. 1. Schritt: Befeuchte etwas Küchen- oder Zeitungspapier leicht. 2. Schritt: Nimm ein wenig weiße Asche des Kamins mit dem feuchten Tuch auf und wische dann damit die Scheibe vorsichtig ab. 3. Schritt: Wenn sich der ganze Ruß gelöst hat, kannst Du mit einem sauberen und feuchten Tuch nach wischen.

Tipp: Die Methode, mit Asche das Glas zu reinigen, funktioniert ebenso gut mit feuchtem Kaffeesatz.

Ruß entfernen: Oft reichen Hausmittel aus