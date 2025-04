Katze schlägt mit der Schwanzspitze auf den Boden: Warum tut sie das?

Fragst du dich auch manchmal, was deine Katze gerade denkt oder fühlt? Während du natürlich nicht ihre Gedanken lesen kannst, gibt es andere Anzeichen, die Auskunft über die Laune deiner Samtpfote geben. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn die Katze beim Liegen mit ihrer Schwanzspitze schlägt?

Um seine Katze verstehen zu können, ist es wichtig, auf die Körpersprache des kleinen Vierbeiners zu achten - z. B. auf das Schlagen der Schwanzspitze beim Liegen. © 123RF/liubov24

Ist Dir das schon mal passiert: Entspannt streichelst Du Deine Katze und kraulst sie am Kopf. Ihr scheint es zu gefallen, aber plötzlich springt sie auf und fährt Dich an. So plötzlich wie es scheint, ist dieser Stimmungswandel wahrscheinlich gar nicht. Vermutlich hast Du die ersten Warnsignale verpasst und ignoriert.

Katzen kommunizieren sehr viel über Mimik und Gestik, mehr als durch verbale Kommunikation. Daher ist es wichtig, auf ihre Körpersprache und vor allem ihren Schwanz zu achten.

TAG24 erklärt, was es damit auf sich hat, wenn die Katze mit der Schwanzspitze auf den Boden schlägt.