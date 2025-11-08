Pfannkuchen Rezept: Diese Geheimzutat macht Pfannkuchen super fluffig
Der perfekte Pfannkuchen sollte locker und luftig aus der Pfanne auf den Teller gleiten. Mit diesen praktischen Tipps für die Zubereitung sagen Deine Plinsen den lästigen Klümpchen ade.
Pfannkuchen Rezept: luftig & locker
Für fluffige Pfannkuchen benötigst Du folgende Utensilien:
- Rührschüssel
- Schneebesen
- Rührgerät
- beschichtete Pfanne
- Pfannenwender
Lies erst das ganze Rezept durch, bevor Du beginnst. So kannst Du die Zubereitungszeiten entsprechend planen.
Pfannkuchen: Zutaten
- 200 ml Milch
- 200 g Mehl (Weizen oder Dinkel)
- 2 mittelgroße Eier
- 60 ml Mineralwasser mit Sprudel
- 1 Prise Salz
- 1 Prise Zucker
- Öl/Butter zum Ausbacken
Wer ein wenig braune Butter in den Teig gibt, erzielt die perfekte Konsistenz und kann beim Ausbacken in einer beschichteten Pfanne sogar auf zusätzliches Fett verzichten.
Pfannkuchen: Zubereitung
Schritt 1: Zuerst alle trockenen Zutaten (Mehl, Zucker, Salz) in einer Rührschüssel vermischen.
Schritt 2: Anschließend die Milch und das Mineralwasser schnell hinzugeben. Den Teig schnell und gründlich mit dem Schneebesen verrühren. Anschließend die Eier einquirlen.
Schritt 3: Wer es süßer will, kann noch ein Päckchen Vanillezucker in den Teig geben.
Schritt 4: Den fertigen Pfannkuchenteig mindestens eine halbe Stunde ruhen lassen. Danach etwas Öl oder Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen.
Schritt 5: Wenn sich gleichmäßig kleine Bläschen im Pfannkuchen bilden, ist er bereit zum Wenden. Den Pfannkuchen von jeder Seite ungefähr drei Minuten ausbacken.
5 Tipps für fluffige Pfannkuchen
1. Tipp: Damit die selbstgemachten Pfannkuchen kein klumpiger Reinfall, sondern ein locker luftiger Genuss werden, braucht es Mineralwasser mit Kohlensäure. Die Kohlensäure des Wassers sorgt für die perfekte Konsistenz.
2. Tipp: Beachte bei der Herstellung des Teigs die richtige Reihenfolge der Zutaten. Vermenge den Teig gleichmäßig, ehe eine neue Zutat folgt.
3. Tipp: Für mehr Geschmeidigkeit einfach ein wenig Butter im Topf erhitzen, durch ein Stück Küchenpapier gießen, abkühlen lassen und dem Teig hinzugeben. Wer ein wenig braune Butter in den Teig gibt, kann beim Ausbacken in einer beschichteten Pfanne sogar auf zusätzliches Fett verzichten.
4. Tipp: Wer etwas experimentieren möchte, kann dem Teig auch ein paar Apfelstücke hinzufügen. Ein leckeres Rezept für Apfelpfannkuchen findest Du ebenfalls bei TAG24.
5. Tipp: Die fertigen Pfannkuchen können am Ende je nach Lust und Laune mit frischem Obst, Marmelade, Zucker, Zimt oder Schokosauce garniert werden.
Wer es lieber herzhaft mag und seiner Gesundheit zu Liebe auf Zucker verzichten möchte, darf sie auch gern mit Rucola, Schinken und Käse einrollen. Hier sind der Kreativität und Geschmacksvielfalt keine Grenzen gesetzt.
TAG24 wünscht guten Appetit und viel Spaß beim Ausprobieren.
Titelfoto: 123rf.com/Jacek Nowak