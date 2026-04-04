Rührei aus der Mikrowelle: Die fettarme Alternative zum Rührei aus der Pfanne
Eines der vermutlich einfachsten und schnellsten Gerichte aus Eiern ist das Rührei. Klassischerweise wird dies in einer Pfanne zubereitet, es geht aber auch in der Mikrowelle.
Erfahrungsberichten zufolge ist das Rührei aus der Mikrowelle nicht jedermanns Geschmack. Zum einen fehlt das Fett als Geschmacksträger, zum anderen ist die Konsistenz eine etwas andere. Es hat dadurch aber wiederum den Vorteil, kalorienärmer zu sein.
Abwechslungsreiche Rezepte mit Eiern findest Du in der TAG24 Rezeptwelt.
Rührei in der Mikrowelle Rezept
Vorbereitungszeit
5 Min.
Kochzeit/Backzeit
2 Min.
Gesamtzeit
7 Min.
Menge
1 Portion(en)
Zutaten
- 2 Eier
- Gewürze (Salz, Pfeffer, Paprika)
- Schnittlauch oder Petersilie
- weitere Zutaten nach Belieben (z. B. Tomaten- oder Paprikastückchen, Lauchzwiebelringe, Schinkenwürfel, Garnelen)
Zubereitung
Zuerst werden die Eier vorsichtig in das Gefäß geschlagen und mit dem Schneebesen oder einer Gabel verquirlt. Für die angegebene Menge reicht eine normale Tasse (250 ml) völlig aus. Sollen mehrere Portionen gleichzeitig zubereitet werden, sollte ein entsprechend größeres Gefäß gewählt werden, da das Rührei aus der Mikrowelle zunächst stark aufgeht.
Im zweiten Schritt werden die Gewürze sowie weitere Zutaten nach Belieben hinzugefügt und noch einmal ordentlich vermischt. Wer das Rührei besonders fluffig mag, gibt etwas kohlensäurehaltiges Mineralwasser hinzu. Wer es dagegen etwas cremiger bevorzugt, kann das Rührei mit einem Schuss Sahne verfeinern.
Prinzipiell kann die Masse direkt in der Tasse vorbereitet und in die Mikrowelle gestellt werden. Wer jedoch ein anderes Gefäß für die Zubereitung verwendet hat, füllt die gequirlte Masse in geeignetes feuerfestes Geschirr um.
Nun wird alles bei 600 Watt für ca. 2 Minuten gegart. Fertig.
Extra-Tipp: Um das Rührei aus der Mikrowelle mit einer italienischen Note zu verfeinern, kann es mit Kräutern wie Rosmarin, Oregano, Thymian oder Basilikum aufgepeppt werden.
Das Rührei aus der Mikrowelle ist nicht nur schnell und einfach zubereitet, sondern spart auch viel Abwasch. TAG24 wünscht guten Appetit.
Titelfoto: 123rf/annaileysh