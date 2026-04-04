Rührei aus der Mikrowelle: Die fettarme Alternative zum Rührei aus der Pfanne

Eines der vermutlich einfachsten und schnellsten Gerichte aus Eiern ist das Rührei. Klassischerweise wird dies in einer Pfanne zubereitet, es geht aber auch in der Mikrowelle.

Erfahrungsberichten zufolge ist das Rührei aus der Mikrowelle nicht jedermanns Geschmack. Zum einen fehlt das Fett als Geschmacksträger, zum anderen ist die Konsistenz eine etwas andere. Es hat dadurch aber wiederum den Vorteil, kalorienärmer zu sein.

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