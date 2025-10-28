Schaurige Köstlichkeiten: Diese 6 Halloween-Rezepte sind ein Muss für Deine Party

Originelle Rezepte für Halloween, die nicht nur Kindern eine Freude machen. + Party-Snack + Halloween-Ideen + Halloween-Cocktail +

Von Clara Danneberg

Süßes, sonst gibt es Saures oder magst Du es doch lieber herzhaft? In der Halloween-Nacht kann es schon mal sehr gespenstisch zugehen, weswegen man gute Nervennahrung gebrauchen kann. Weitere kreative Anleitungen zum Kochen und Backen findest Du in den Herbst-Rezepten.

Gruselige Rezeptideen zum Nachmachen

Die Halloween-Rezepte auf TAG24 besänftigen kleine und große Geister. © 123RF/5second Zu einer richtig guten Halloween-Party gehören nicht nur Kostüme, Dekoration, Horrorfilme und "Süßes oder Saures", sondern auch schrecklich leckere Snacks und Getränke.

Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, denn aus herkömmlichen Zutaten kann man ganz einfach ein ausgefallenes Halloween-Essen zaubern, welches Gänsehaut verursacht und furchtbar lecker schmeckt. TAG24 stellt euch erschreckend gute Rezept-Ideen für Eure Halloween-Party vor, die nicht nur alle Grusel-Fans begeistern werden.



Spinnen-Geister-Pizza

Viele Kinder lieben Pizza und auch für Erwachsene kann die Spinnen-Geister-Pizza an Halloween eine echte Gaumenfreude sein. Plane eine Stunde für den Teig zum Ruhen mit ein. Für die Zubereitung brauchst Du neben den Zutaten Löffel, Messer, Brett, Schüsseln, Teigrolle, Backblech und Backpapier.

Spinnen-Geister-Pizza: Zutaten

Pizzahefeteig

350 g Mehl

200 ml Wasser

21 g frische Hefe (oder 7 g Trockenhefe)

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

etwas Mehl zum Ausrollen Pizzabelag 400 g passierte Tomaten

100 g Cheddar

125 g Mozzarella

2 EL Tomatenmark

circa 6 Scheiben Wurstaufschnitt, z. B. Salami

circa 10 schwarze Oliven

1 TL getrockneter Oregano

1 Bund frisches Basilikum

Salz, Pfeffer, weitere italienische Kräuter

Paprika, Mais nach Belieben Die angegebenen Mengen ergeben eine Pizza.

Pizza mit Käse-Geistern und Oliven-Spinnen sieht nicht nur gruselig aus, sondern schmeckt unheimlich gut. © 123RF/lenyvavsha

Spinnen-Geister-Pizza: Zubereitung

1. Schritt: Die Hefe zerkleinern und in einer Schüssel mit dem lauwarmen Wasser gründlich verrühren. Anschließend Mehl, Olivenöl und Salz hinzugeben und das Ganze zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig abdecken und an einem warmen Ort für etwa eine Stunde gehen lassen.

2. Schritt: Den Ofen auf 220 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Wenn der Teig gut aufgegangen ist, eine Kugel daraus formen und auf einer bemehlten Fläche zu einer runden Pizza mit einem Durchmesser von etwa 30 Zentimetern ausrollen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und mit einer Gabel gleichmäßig einstechen. 3. Schritt: Die passierten Tomaten mit dem Tomatenmark, Oregano, Salz, Pfeffer und weiteren Kräutern nach Geschmack in einer Schüssel verrühren. Danach die Soße gleichmäßig auf der Pizza verteilen und dabei den Rand frei lassen. 4. Schritt: Nun die Pizza mit allen Zutaten nach Wunsch außer Mozzarella und Oliven belegen und für 15 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. 5. Schritt: Währenddessen den Mozzarella erst in fingerdicke Scheiben und dann in kleine Geister schneiden. Wer mag, kann diese mit kleinen Augen und Mündern aus Olivenstückchen verzieren. Die Oliven halbieren und jeweils eine Hälfte in sechs Streifen, also Spinnenbeine schneiden. Die Pizza nach 15 Minuten aus dem Ofen holen und mit den Mozzarella-Geistern sowie den Oliven-Spinnen gestalten. 6. Schritt: Anschließend für gute fünf Minuten weiter backen, bis die Pizza die gewünschte Bräune erreicht hat und der Käse geschmolzen ist.

Vampir-Spaghetti

Für das einfache Rezept brauchst Du nur wenige Zutaten sowie Messer, Brett, Pfanne, Pfannenwender, Topf und Teller.

Vampir-Spaghetti: Zutaten

Zutaten für 4 Portionen Spaghetti: 500 g Spaghetti

500 g geschälte Tomaten (eine Dose)

1 Zwiebel

1-2 Knoblauchzehen

2 EL Tomatenmark

circa 2 EL Olivenöl zum Anbraten

1 Prise Zucker

Salz, Pfeffer, Rosmarin

weitere Kräuter nach Belieben

Käse, z. B. Mozzarella in Scheiben

Schwarze Oliven

Erschreckend einfach zubereitet sind die Spaghetti mit Vampirgesicht. © 123RF/greenartphotography

Vampir-Spaghetti: Zubereitung

1. Schritt: Die geschälte Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Den Knoblauch fein hacken. Beides zusammen mit einer Prise Zucker im heißen Öl glasig andünsten. 2. Schritt: Mit den geschälten und zerkleinerten Tomaten ablöschen. Eventuell noch etwas Wasser oder Gemüsebrühe mit in die Soße geben. Das Tomatenmark hinzugeben, gut vermischen und mit Salz, Pfeffer, Oregano und weiteren Kräutern würzen. Die Tomatensoße für gute 20 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. 3. Schritt: Die Spaghetti in einem großen Topf mit ausreichend Wasser (pro 100 Gramm Nudeln ein Liter Wasser) und etwas "al dente" kochen. Das Salz erst in das Wasser geben, wenn es bereits kocht. 4. Schritt: Die fertigen Nudeln mit der Tomatensoße auf einem Teller anrichten und mit Käse sowie Oliven verzieren (siehe Bild).

Tipp: Dazu passen Wurstfinger. Dafür ein paar Würstchen nach Wahl, z. B. Wiener Würste aus dem Glas, zu "Fingern" schnitzen und kalt oder angebraten zu den Nudeln servieren.



Monster-Burger

Die Zubereitung der Monster-Burger ist einfach. Nur für das Stapeln der Burger-Schichten brauchst Du etwas Geduld, um am Ende ein schönes Monster zu erhalten. Als Utensilien werden benötigt Messer, Schüsseln, eine Pfanne und Pfannenwender.

Monster-Burger: Zutaten

Zutaten für vier Monster-Burger: Für die Burger Patties: 400 g gemischtes Hack

1 Zwiebel

1 Ei

2 EL Paniermehl

Salz, Pfeffer, Paprikapulver (edelsüß)

2-3 EL Öl zum Anbraten Außerdem: 4 Brötchen nach Vorliebe

3 Tomaten

4 eingelegte Gewürzgurken

4 große Scheiben Käseaufschnitt, z. B. Cheddar

Ketchup oder Soße nach Wahl

8 gefüllte Oliven aus dem Glas

Trau Dich und koste die herzhaften Monster-Burger. © 123RF/jenifoto

Monster-Burger: Zubereitung

1. Schritt: Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Das Hackfleisch in einer großen Schüssel mit Zwiebel, Ei, Paniermehl zu einer Masse verkneten. Das Ganze mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen und gut vermengen. Nun vier runde und in etwa gleich große Patties formen.

2. Schritt: Das Öl in einer Pfanne erhitzen und darin die Patties auf beiden Seiten knusprig anbraten. 3. Schritt: Die Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Die Gurken in dünne Streifen schneiden. In die Käsescheiben auf einer Seite "Zähne" schnitzen (siehe Bild). Die Brötchen halbieren und die untere Hälfte jeweils mit Soße bestreichen. 4. Schritt: Erst die Tomaten auf jeweils auf der unteren Hälfte platzieren, dann das Patty darauf legen. Nun folgen die Gurkenstreifen, wobei einer als "Zunge" auf der einen Seite heraushängt. Die Käsescheiben so darauf schichten, dass sie "Zähne" die "Zunge" einrahmen. Ketchup darauf verteilen und die obere Brötchenhälfte darauf setzen. Auf jeden Burger zwei Zahnstocher mit Oliven als "Augen" feststecken.

Tipp: Alternativ können auch Gemüse-Bratlinge verwendet werden.

Hefeteig-Mumien mit Hackfleisch

Bei dem Rezept für die Hefeteig-Mumien solltest Du 45 Minuten Zeit für den Teig zum Ruhen und 30 Minuten Backzeit einplanen. Als Utensilien brauchst Du Schüsseln, ein Sieb, eine Gabel, Messer, ein Nudelholz, ein Backblech und Backpapier.

Hefeteig-Mumien mit Hackfleisch: Zutaten

Zutaten für 12 Mumien: Hefeteig: 600 g Weizenmehl (Typ 550)

350 ml Wasser

42 g frische Hefe

50 g weiche Butter

1 TL Zucker

2 TL Salz

2 EL Milch und Salz zum Bestreichen Füllung: 500 g gemischtes Hackfleisch

1 Ei

1 Zwiebel

circa 2 EL Paniermehl

Salz, Pfeffer Verzierung: schwarze Oliven

Käse

Ketchup

Die Hefeteig-Mumien mit Hackfleisch sind das ideale Fingerfood auf jeder Halloween-Party. © 123RF/greenartphotography

Hefeteig-Mumien mit Hackfleisch: Zubereitung

1. Schritt: Zuerst das Mehl in eine Schüssel sieben und eine Vertiefung in die Mitte drücken. Die zerbröckelte Hefe gründlich mit lauwarmem Wasser und Zucker vermischen. Das Gemisch in die Mitte des Mehls geben und mit einer Gabel zu einem Teig verrühren. Abdecken und etwa 15 Minuten ruhen lassen. 2. Schritt: Butter und Salz in den Teig geben und für rund fünf Minuten gründlich zu einem glatten Teig kneten. Diesen abdecken und 30 Minuten gehen lassen. 3. Schritt: In der Zwischenzeit die geschälte Zwiebel fein hacken und mit Hackfleisch, Ei, Paniermehl, Salz und Pfeffer in einer Schüssel vermengen. Nun aus der Masse Würstchen formen. 4. Schritt: Den Ofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Den Hefeteig in zwölf Stücke teilen und zu circa einen Zentimeter dicken Streifen ausrollen. Jeweils ein Würstchen darin einwickeln und das obere Ende als "Kopf" frei lassen. Die Mumien auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen, die Milch mit dem Salz verquirlen und die Mumien damit bestreichen. 5. Schritt: Das Blech in den vorgeheizten Ofen schieben und für 20 bis 30 Minuten backen. Die fertigen Mumien mit Käse, Oliven und Ketchup verzieren (siehe Bild).

Tipp: Wer es weniger aufwendig möchte, kann alternativ fertigen Hörnchen-, Pizza- oder Blätterteig und Würste z. B. aus dem Glas verwenden.

Blutiger Cocktail mit Litschi-Augen

Der Halloween-Cocktail lässt sich gut vorbereiten, denn der Saft sollte möglichst über Nacht ziehen. Für die Zubereitung brauchst Du ein großes Behältnis, ein Sieb, Zahnstocher und Gläser.

Blutiger Cocktail mit Litschi-Augen: Zutaten

Zutaten für 8 Cocktails mit Litschi: 750 ml Kirschsaft

2 Dosen (à 565 ml) Litschis mit Saft

750 ml Zitronenlimonade oder Wasser mit Sprudel

grüne Oliven, Kirschen, blaue Trauben oder Blaubeeren als Pupille

Beim Geschmack des blutigen Cocktails mit Litschi-Augen tropft nicht nur Vampiren der Zahn. © 123RF/lightfieldstudios

Blutiger Cocktail mit Litschi-Augen: Zubereitung

1. Schritt: Die Litschis mit Saft und den Kirschsaft in ein großes Behältnis füllen und über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.

2. Schritt: Am nächsten Tag die Litschis heraus sieben und den Litschi-Kirschsaft mit gekühlter Zitronenlimonade auffüllen. 3. Schritt: Die Litschis jeweils z. B. mit einer Olive füllen und diese mit einem Zahnstocher fixieren. Die "Litschi-Augen" jeweils in ein Glas geben und mit dem Saft aufgießen.

Tipp: Alle, die sich zu Halloween vielleicht etwas Mut antrinken möchten, können pro Glas 2 Zentiliter Wodka in den Cocktail mixen.

Fruchtiges Geisterhaus

So gut wie alle Obstsorten lassen sich mit ein wenig Kreativität sowie weißer und dunkler Schokolade in kleine Monster, Gespenster oder Vampire verwandeln. Sehr gut eignen sich auch Zuckeraugen und Marshmallows. Folgend ein paar schnelle und einfache Ideen für ein fruchtiges Geisterhaus.

Fruchtiges Geisterhaus: Zutaten

Erdbeeren

Bananen

Äpfel

weiße und dunkle Schokolade

Erdnussmus

Marshmallows

Zuckeraugen

Das fruchtige Geisterhaus ist eine gesündere Alternative zu den herkömmlichen Halloween-Süßigkeiten und verschönert jede Party. © 123RF/jenifoto

Fruchtiges Geisterhaus: Zubereitung