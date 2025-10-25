Joghurtkuchen ohne Mehl: Dieser Kuchen ist so fluffig und locker wie eine Wolke
Joghurtkuchen ist ein fluffig leichtes Gebäck für den unbeschwerten Genuss. Den Kuchen kannst Du mir nur wenigen Zutaten ganz einfach zu Hause selbst backen. Wie das geht, erklärt Dir TAG24.
Hast Du schon einmal Joghurtkuchen probiert und selbst gemacht? Wenn nicht, dann ist dieser Kuchen eine Empfehlung. Die Konsistenz des Joghurtkuchens erinnert an eine Eierschecke, ein Soufflé, eine Wolke oder einen weichen Schwamm. Er zergeht im Mund und hinterlässt einen süßlich frischen Geschmack auf der Zunge.
Luftig locker und hoch gebacken gelingt Dir der Joghurtkuchen, wenn Du das Eiweiß separat aufschlägst. Verwendest Du die entsprechende Stärke für den Kuchen, ist dieser sogar glutenfrei.
Schnell gebacken und fluffig leicht wird der Joghurtkuchen Deine Gäste und Dich begeistern.
Das Rezept von TAG24 erklärt Dir, wie Du in nur drei Schritten den Joghurtkuchen selber backen kannst.
Du liebst es zu backen? Dann schaue auch gerne bei den anderen köstlichen Rezepten für Kuchen und Gebäck von TAG24 vorbei!
Rezept für Joghurtkuchen ohne Mehl
Das einfache Rezept für Joghurtkuchen ohne Mehl zeichnet sich durch eine kurze Zutatenliste und eine schnelle Zubereitung aus, für welche Du nur wenige Utensilien benötigst. Der meiste Zeitaufwand sind die 50 Minuten Backzeit.
Für die Zubereitung werden zwei Schüsseln, eine Küchenwaage, ein Rührgerät, ein Teelöffel, eine Springform und Backpapier benötigt.
Joghurtkuchen | Zutaten
- 4 Eier
- 100 g Zucker
- 50 g Maisstärke
- 1 TL Backpulver
- 350 g Joghurt
- 1 Prise Salz
Die angegebene Menge reicht für eine Springform mit einem Durchmesser von etwa 18 Zentimetern.
Joghurtkuchen| Zubereitung
Vorbereitung: Den Ofen auf 170 Grad Oder- und Unterhitze vorheizen. Den Boden und den inneren Rand der Springform mit Backpapier auslegen.
1. Schritt: Die Eier trennen. Das Eigelb zusammen mit dem Zucker aufschlagen, bis sich der Zucker gelöst hat. Die Maistärke und das Backpulver hinzufügen und verrühren. Anschließend den Joghurt mit in die Schüssel geben und alles gut vermischen.
2. Schritt: Das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen. Den Eischnee unter den Teig heben. Die Masse in die Form füllen und für circa 50 Minuten im Ofen backen, bis der Kuchen durch und gebräunt ist.
3. Schritt: Den Kuchen auskühlen lassen, aus der Form lösen und mit Puderzucker bestreuen.
Joghurtkuchen: Tipps für den besonderen Geschmack
1. Tipp: Wenn Du Zitronenabrieb und/oder das Mark einer Vanilleschote mit in den Teig mischst, schmeckt der Joghurtkuchen aromatischer.
2. Tipp: Fruchtpüree und Beeren schmecken als Topping oder Beilage zum Joghurtkuchen sehr gut.
3. Tipp: Geschmacksintensiver und noch cremiger wird der Joghurtkuchen, wenn Du griechischen Joghurt für die Zubereitung verwendest.
4. Tipp: Alle Schoko-Fans können noch etwas Kakao oder Schokoladenstreusel in den Teig mischen.
TAG24 wünscht guten Appetit!
Titelfoto: TAG24/CD