Joghurtkuchen ohne Mehl: Dieser Kuchen ist so fluffig und locker wie eine Wolke

Joghurtkuchen ist ein fluffig leichtes Gebäck für den unbeschwerten Genuss. Den Kuchen kannst Du mir nur wenigen Zutaten ganz einfach zu Hause selbst backen. Wie das geht, erklärt Dir TAG24.

Das Rezept für den Joghurtkuchen ohne Mehl ist super einfach und schnell zubereitet. © TAG24/CD

Hast Du schon einmal Joghurtkuchen probiert und selbst gemacht? Wenn nicht, dann ist dieser Kuchen eine Empfehlung. Die Konsistenz des Joghurtkuchens erinnert an eine Eierschecke, ein Soufflé, eine Wolke oder einen weichen Schwamm. Er zergeht im Mund und hinterlässt einen süßlich frischen Geschmack auf der Zunge.



Luftig locker und hoch gebacken gelingt Dir der Joghurtkuchen, wenn Du das Eiweiß separat aufschlägst. Verwendest Du die entsprechende Stärke für den Kuchen, ist dieser sogar glutenfrei.

Schnell gebacken und fluffig leicht wird der Joghurtkuchen Deine Gäste und Dich begeistern.

Das Rezept von TAG24 erklärt Dir, wie Du in nur drei Schritten den Joghurtkuchen selber backen kannst.

