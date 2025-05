Schnelles Pasta-Rezept begeistert das Netz! So einfach machst Du die Baked Feta Pasta selber

Den Feta in die Mitte auf die Nudeln legen. Drumherum die gewaschenen Tomaten verteilen. Wer mag, kann die Tomaten vorher halbieren.

Für die One-Pot-Pasta die ungekochten Nudeln in eine Auflaufform geben und mit Gemüsebrühe oder Wasser bedecken.

1. Schritt: Den Ofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze oder 200 Grad Umluft vorheizen.

2. Schritt: Etwas Olivenöl in eine Auflaufform geben und den Feta in die Mitte legen. Es ist wichtig, dass unter dem Käse Öl ist, da dieser sonst am Boden festbackt. Drumherum die gewaschenen Tomaten verteilen. Wer mag, kann die Tomaten vorher halbieren.

3. Schritt: Die Knoblauchzehen hacken oder pressen und gleichmäßig darüber verteilen.

4. Schritt: Nun das Ganze gut salzen, pfeffern und würzen, dann alles großzügig mit Olivenöl beträufeln.

5. Schritt: Die Form circa 20 Minuten nach dem gewünschten Bräunungsgrad des Käses backen.

6. Schritt: Unterdessen die Nudeln im Salzwasser nach Packungsanweisung kochen.

7. Schritt: Die Auflaufform aus dem Ofen holen. Vorsicht, sie ist sehr heiß! Die abgetropften Nudeln dazu geben. Das Ganze gut vermischen und mit frischem Basilikum servieren.