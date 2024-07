Zitronenpasta: Schnelle Spaghetti in Zitronensoße

Die Nudeln werden gekocht, bis sie fast durch sind und nur noch ein bis zwei Minuten brauchen. Das Olivenöl in eine Pfanne geben und erwärmen. Den Knoblauch und einen Teil des Zitronenabriebs mit in die Pfanne geben. Etwas anschwitzen lassen.

Schritt 3

Nun die Nudeln aus dem Topf mit in die Pfanne geben. Ein bis zwei Kellen Nudelwasser ebenfalls in die Pfanne schütten und verrühren. Den Saft der Zitrone in die Pfanne pressen. Anschließend die Butter und den Käse in die Nudeln mischen.