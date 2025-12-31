Silvester mit Katzen: So kannst Du sie in der Silvesternacht beruhigen

Du möchtest Deine Katze in der Silvesternacht beruhigen? In diesem TAG24-Katzenratgeber erfährst Du, welche Möglichkeiten Du dafür hast.

Von Aline Neißner

Ein entspanntes Silvester mit Katzen kennt vermutlich kaum ein Katzenbesitzer. Die Knallerei und Lichtblitze lösen bei den Tieren regelmäßig Angstzustände und Fluchtreaktionen aus.

Katzen sind durch das Geknalle und die Lichteffekte an Silvester meist einer extrem stressigen Situation ausgesetzt. © 123rf/absolutimages Für die meisten Menschen hat die Silvesternacht etwas Faszinierendes, kann man doch mal so richtig laut sein und bis in die Morgenstunden feiern. Kinderaugen leuchten, wenn sie eine Wunderkerze in ihren Händen halten können und selbst Erwachsene werden wieder zu Kindern, wenn sie ein Feuerwerk entzünden. Was uns großen Spaß bereitet, bedeutet für unsere Katzen aber Stress pur. Das fängt bereits bei den Vorbereitungen an, wenn die Wohnung geschmückt wird - da viele Katzen auf Veränderungen in ihrem vertrauten Umfeld äußerst sensibel reagieren können. Kommt dann noch ungewohnter Lärm hinzu, kann sie das regelrecht in Panik versetzen. Um Deinem Vierbeiner und letztlich auch Dir selbst ein weitgehend entspanntes Silvesterfest zu bereiten, gibt es ein paar Möglichkeiten, die berücksichtigt werden können. Welche das sind, verrät dieser Beitrag aus dem TAG24-Katzenratgeber.

Silvester und Katzen: Warum haben Katzen Angst vor Feuerwerk?

Sich zu verstecken ist eine typische Reaktion der empfindlichen Katzen. © 123RF/evdoha Katzen haben sehr gut ausgebildete Sinnesorgane, wozu unter anderem auch ihr Gehör zählt. Damit können sie Geräusche mit Frequenzen von bis zu 65.000 Hertz wahrnehmen. Das sind mehr als dreimal so hohe Töne, die wir Menschen hören. Daher ist es auch nicht sehr verwunderlich, dass ihr Gehörsinn extrem empfindlich ist und die Tiere auf gewisse Lärmquellen sensibel reagieren. Prinzipiell ist es also zunächst einmal nicht ungewöhnlich, dass Katzen schreckhaft und ängstlich auf Lärm reagieren. Das liegt zudem evolutionsbedingt in ihrer Natur. In freier Wildbahn vorkommende laute Geräusche, wie sie beispielsweise ein gewaltiges Gewitter mit sich bringen, können schließlich teilweise lebensgefährliche Situationen darstellen. Hier heißt es Schutz suchen, sich vor der Gefahr verstecken und solange abwarten, bis es vorbei ist. Während sich viele Katzen an Alltagsgeräusche wie Staubsauger, Föhn, Telefon und Musik im Laufe der Zeit gewöhnen, weil sie mehr oder weniger lernen, dass von denen keine Gefahr ausgeht, können sie lauten Naturgewalten oder durch Menschenhand gemachten Lärm nichts abgewinnen. Darunter gehören eben auch Knaller und Feuerwerk wie zu Silvester. Im Übrigen ist es nicht nur der Krach, der den Katzen zu schaffen macht, sondern auch die leuchtenden Blitze. Denn auch ihre Augen und somit ihr Sehsinn sind sehr empfindlich.

Woran erkennt man, dass die Katze Angst an Silvester hat?

Tiere haben teilweise verschiedene Arten, ihre Angst auszudrücken. Manchmal merkt man es auch gar nicht oder nur sehr schwer, dass sie gerade überfordert mit der Situation sind. Wenn man allerdings folgende Anzeichen an seiner Katze bemerkt, kann man davon ausgehen, dass sie Stress hat: unruhiges Hin- und Herlaufen

hecheln

plötzliche Unsauberkeit

verstecken

übermäßiges Putzen. Wer seinen Stubentiger kennt und ihm gerade in Ausnahmesituationen seine volle Aufmerksamkeit schenkt, kann ihn dabei unterstützen, besser mit der Angst umzugehen.

6 Tipps, um die Katze an Silvester beruhigen zu können

Um den Stress für Deinen Stubentiger an Silvester so gering wie möglich zu halten, kannst Du durchaus etwas tun. Denn eine panische Katze kann sich zum Teil ernsthaft verletzen oder eine ausgeprägte Phobie entwickeln. Deshalb ist es umso wichtiger, geeignete Vorkehrungen zu treffen und ein paar gute Tipps zu kennen.

Tipp #1: Katzen brauchen an Silvester einen ruhigen Rückzugsort

Ein gemütliches Versteck in einer vertrauten Umgebung kann Angstzustände reduzieren. © 123rf/iraevva Jede Katze hat den einen oder anderen Lieblingsplatz in unseren vier Wänden. Zu Silvester kann es aber sein, dass ihr selbst dieses Plätzchen nicht genügend Geborgenheit und Sicherheit bietet. Deshalb wird empfohlen, dem Vierbeiner einen Rückzugsort zu gewähren, der möglichst weit weg vom Feuerwerkslärm liegt. Hilfreich kann es sein, die Lieblingsdecke oder das vertraute Katzenkörbchen der Samtpfote an diesem ruhigeren Ort zu platzieren. Ebenso effektiv ist der Bau einer kleinen Höhle unter dem Bett oder hinter der Couch, eben irgendeine Möglichkeit, wo sie sich verstecken kann. Ganz einfach, aber doch genauso wirkungsvoll, ist es beispielsweise, einen alten Pappkarton mit ihrer Kuscheldecke oder Handtüchern auszulegen. Um die Katze zusätzlich vor den Silvesterknallern und Leuchteffekten in Sicherheit zu wiegen, sollten zudem alle Fenster geschlossen bleiben und möglichst abgedunkelt werden.

Tipp #2: Für ausreichend Beschäftigung an Silvester sorgen

Als durchaus wirkungsvoll kann es sich zeigen, die Katze vom Feuerwerkslärm draußen mit ihr bereits bekannten, alltäglichen Geräuschen von drinnen abzulenken. Das können der laufende Fernseher oder auch das Radio sein. Ebenso bieten sich verschiedene Spielmöglichkeiten an, die für ausreichend Unterhaltung sorgen. Gleichzeitig wird dadurch die Fitness und die Bindung zwischen Mensch und Tier gefördert. Natürlich dürfen besonders an diesem Tag auch ausgiebige Streicheleinheiten und ein paar Leckerlis mehr auf keinen Fall fehlen.

Tipp #3: Keine Hektik verbreiten

Die meisten Katzen sind sehr feinfühlig, was die Gemütslage ihres Frauchens oder Herrchens betrifft. Stimmungsschwankungen, Hektik und Nervosität können sie demnach sehr wohl wahrnehmen. Was für uns Menschen nicht unbedingt etwas Negatives sein muss, kann bei der Katze aber für Anspannung sorgen. Deshalb sollten alle Katzenbesitzer besonders an Silvester Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. Im besten Fall überträgt sich diese Stimmung auf den Vierbeiner und er bekommt so das Gefühl von Sicherheit und reagiert weniger ängstlich. Ganz wichtig: Lass Deine Katze zu Silvester möglichst nicht für mehrere Stunden allein in der Wohnung. Die Abwesenheit vertrauter Personen kann den Stressfaktor erhöhen.

Tipp #4: Katze für Silvesterknaller desensibilisieren

An viele Alltagsgeräusche gewöhnen sich die meisten Katzen mit der Zeit. Ein Feuerwerk ist jedoch ein eher seltenes Ereignis, das nicht alle Tage stattfindet. Wie soll man aber den Vierbeiner an Silvesterknaller gewöhnen, die für Privatpersonen nur in der Neujahrsnacht erlaubt und den Rest des gesamten Jahres verboten sind? Zum Glück leben wir in einem modernen Zeitalter, wo fast jeder ein Handy und andere diverse Unterhaltungselektronik besitzt. Es kann sich also als durchaus sinnvoll erweisen, die Katze für derartigen Lärm zu desensibilisieren. Hierfür können geeignete Apps, Videos oder CDs abgespielt werden, die den typischen Silvesterkrach simulieren. Wichtig bei dieser Methode ist zum einen möglichst beizeiten und zum anderen nicht gleich mit voller Lautstärke zu beginnen. Die Katze muss die Chance haben, sich langsam an die knallenden und zischenden Geräusche zu gewöhnen. Zugleich sollte man selbst dem Lärm keine große Beachtung schenken, um der sensiblen Samtpfote zu signalisieren, dass es keinen Grund für Panik gibt.

Tipp #5: Katzen-Pheromone sorgen für Wohlfühlatmosphäre in der Silvesternacht

Um für ein entspannteres Umfeld gerade in der Silvesternacht zu sorgen, können spezielle Duftzerstäuber eingesetzt werden. Die synthetisch hergestellten Duftstoffe sind den von den Katzen selbst verströmten Pheromonen nachempfunden und sollen dabei helfen, beruhigend auf sie zu wirken. Nehmen Katzen diese Düfte in ihrer gewohnten Umgebung wahr, gibt ihnen das ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens, was den Stresslevel der Tiere und somit auch Panikattacken reduzieren kann.

Tipp #6: Katzen an Silvester rauslassen?

Achtung! Freigänger-Katzen sollten in der Silvesternacht möglichst daheim bleiben. Denn es besteht eine erhöhte Gefahr, dass das Tier aus Panik bzw. vor Schreck vor ein Auto läuft oder sich durch einen Feuerwerkskörper verletzt.