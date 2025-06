Warum Katzengras für Deine Katze wichtig ist

Braucht meine Katze Katzengras? Mit dieser Frage beschäftigen sich fast alle Katzeneltern irgendwann einmal, wenn es darum geht, der Katze alles zu bieten, was sie für ihre Gesundheit braucht.

Ist Katzengras wirklich sinnvoll für Katzen? © 123rf/detry

Würde man eine Katze mit Freigang auf ihren Streifzügen beobachten, dann könnte man feststellen, dass die Mieze hier und da gerne Gras frisst.

Wohnungskatzen haben selten die Gelegenheit, Gras zu fressen, sodass die kleinen Stubentiger auf Zimmerpflanzen und im schlimmsten Fall sogar Geschenkband zurückgreifen.

Aus diesem Grund ist Katzengras in verschiedenen Ausführungen im Handel erhältlich. Bei der Vielzahl an Angebot ist es für Katzenhalter meist schwer zu beurteilen, was davon wirklich für Katzen geeignet ist. Auch herrscht Unsicherheit darüber, ob Katzengras wirklich gut für Katzen ist, denn die Tiere erbrechen die Grashalme schnell wieder.

Ist Katzengras gefährlich und was musst Du dazu bei Deiner Katze alles beachten?

Alle Infos und Tipps zu Katzengras bekommst Du in diesem Ratgeber für Katzenernährung.