Acht Tipps für einen abwechslungsreichen Mai-Feiertag in Chemnitz und Umgebung

Es ist der 1. Mai und damit Feiertag! Wenn Ihr noch keine Pläne habt, kein Problem! Wir haben ein paar Vorschläge für Euch, von Rummel in Zwickau über Flugvorführungen von Adlern & Co. bis zum Familienspaß beim Leiterwagen-Rennen. Wir wünschen Euch einen schönen Feiertag.

Mulda/Dorfchemnitz - Alttraktorfreunde aus dem Weißeritzkreis haben ein Traktortreffen in Blockhausen in Mulda (am Parkplatz an der Buswendeschleife halten, dann Spaziergang) organisiert. On Lanz, Pionier oder Brockenhexe, bei der Sonderschau wird es einiges zu sehen geben. Der Imbiss in Blockhausen ist ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.