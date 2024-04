Acht Tipps für einen ereignisreichen Samstag

Am ersten Aprilwochenende ist in Chemnitz und Umgebung viel los wie der Klöppelspitzen-Kongress oder das Ritterspektakulum.

Von Victoria Winkel

Schon ist die erste Aprilwoche fast vorbei und das Wochenende steht vor der Tür. Zum Glück gibt es in Chemnitz und Umgebung einiges zu erleben, wie das Ritterspektakulum auf Burg Mildenstein oder den Klöppelspitzen-Kongress in Schwarzenberg. Wir wünschen Euch einen tollen Samstag.

Kinderspaß im Johannisbad

Freiberg - Im Freiberger Johannisbad (Johann-Sebastian-Bach-Straße 1a) haben sich einige Meerestiere verirrt. Sie haben sich sowohl in der Badehalle als auch im Freibad versteckt. Ihr könnt bei der Osterferienaktion "Fun4Kids" auf die Suche nach den Tieren gehen. Das Johannisbad ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt (Tagestarif) in die Badehalle kostet für Erwachsene 10,50 Euro, ermäßigt 8,50 Euro.

Im Johannisbad in Freiberg findet eine Osterferienaktion statt. © Petra Hornig

40. Klöppelspitzen-Kongress

Schwarzenberg - Die Stadt Schwarzenberg ist an diesem Wochenende Ausrichter des 40. Klöppelspitzen-Kongresses. Unter dem Motto "Torchon-Spitzen im Wandel der Zeit" gibt es Ausstellungen, Vorträge, Kurse und eine große Händlerhalle mit mehr als 70 Händlern aus ganz Europa. Geöffnet ist ab 9 Uhr. Die einzelnen Veranstaltungen und Veranstaltungsorte findet Ihr im Programm.

In Schwarzenberg findet der 40. Klöppelspitzen-Kongress statt. © Ralph Kunz

Besuch im Eisenbahnmuseum

Chemnitz - In Chemnitz wuchs der Zugverkehr um die Wende zum 20. Jahrhundert so stark an, dass Personen- und Güterverkehr getrennt werden mussten. Dabei entstand im Stadtteil Hilbersdorf einer der größten Rangierbahnhöfe Deutschlands und der beherbergt heute zum Teil das Sächsische Eisenbahnmuseum (Frankenberger Str. 172). Hier könnt Ihr in die Welt von Eisenbahnen und Dampflokomotiven eintauchen. Das Museum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder haben freien Eintritt.

In Chemnitz könnt Ihr das Eisenbahnmuseum besuchen. © Uwe Meinhold

Unterwegs mit dem Klöppelspitzenexpress

Annaberg-Buchholz - Erlebt eine 130 Jahre alte Eisenbahnstrecke im Erzgebirge: Mit der Erzgebirgischen Aussichtsbahn geht es von Annaberg-Buchholz (Unterer Bahnhof) nach Schwarzenberg. Auf der knapp 27 Kilometer langen Strecke fahrt Ihr durch das obere Erzgebirge mit seinen idyllischen Wäldern, Tälern und beeindruckenden Brücken wie das Markersbacher Viadukt. Anlässlich des Klöppelkongresses ist die Bahn diesmal als Klöppelspitzenexpress unterwegs. Die Fahrten ab Annaberg starten um 10.25 Uhr, 14.52 Uhr und 18.14 Uhr. In Schwarzenberg fahren die Züge um 12.40 Uhr und 16.40 Uhr ab. Tickets können online reserviert werden. Die Fahrkarte kostet für Hin- und Rückfahrt 26 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Die Erzgebirgische Aussichtsbahn auf dem Markersbacher Viadukt. © Uwe Meinhold

Ritterspektakulum auf Burg Mildenstein

Leisnig - Die Ritter sind los auf Burg Mildenstein (Burglehn 6). Zum traditionellen Ritterspektakel erlebt Ihr in den historischen Mauern einen Markt mit Kerzenziehern, Maultrommelschnitzern, Schleifern und Lederern, eine Backstube, Taverne und Garküche und natürlich zahlreiche Ritter, die ihr Können zeigen. Das Spektakel startet um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. Wer im Kostüm kommt, zahlt 6 Euro.

Auf Burg Mildenstein findet das traditionelle Ritterspektakulum statt. © 123RF / fxquadro

Chemnnitz 2025 Tour

Chemnitz - In Vorbereitung auf das Kulturhauptstadtjahr tut sich was in Chemnitz. Bei der Chemnitz 2025 (Hop-on Hop-off) Tour mit Bus und Straßenbahn fahrt Ihr von der Innenstadt nach Bernsdorf und auf den Sonneberg und besucht verschiedene zukünftige Veranstaltungsflächen. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Klapperbrunnen am Busbahnhof. Die Teilnahme kostet 9 Euro pro Person.

Vom Chemnitzer Busbahnhof aus könnt Ihr auf Stadtführung zur Kulturhauptstadt gehen. © Uwe Meinhold

Schlager Club in der Villa Mocc

Zwickau - Es ist Schlagerzeit in der Villa Mocc (Humboldtstraße 14). Ab 20 Uhr stehen die DJs Dieter Thomas Ces und Henni an den Plattentellern und unterhalten Euch mit einer bunten Mischung von deutschen Schlagern, Discofox-Hits, Italo Pop bis zu NDW-Klassikern. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 12 Euro.

Die Villa Mocc in Zwickau lädt zum Schlager Club. © 123RF / nd3000

Tex in Concert