Bauarbeiten auf Bahnstrecke: Fahrplanänderung bei MRB

Die Zwischenhaltepunkte werden alle bedient. Die Haltestellen sind an den Zughaltepunkten. Eine Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nur eingeschränkt möglich.

"Bei ausgewählten täglichen Abfahrten des RE 3 an benannten Tagen von Dresden Hauptbahnhof und Hof Hauptbahnhof in den Abendstunden muss zwischen Reichenbach ( Vogtland ), Oberer Bahnhof und Plauen, Oberer Bahnhof Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet werden", teilt die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) am Freitag mit.

"Bei täglicher Abfahrt der RB 30 an benannten Tagen von Dresden Hauptbahnhof um 21.02 Uhr müssen ab Abfahrt Tharandt an allen Zwischenhalten bis einschließlich Ankunft Zwickau Abfahrts- und Ankunftszeiten später gelegt werden. Des Weiteren müssen mit täglicher Abfahrt Zwickau um 21.39 Uhr an benannten Tagen mit Abfahrt Chemnitz Hauptbahnhof an allen Zwischenhalten bis einschließlich Ankunft Dresden die Abfahrts- und Ankunftszeiten später gelegt werden. Alle nicht aufgeführten Zugverbindungen verkehren nach Regelfahrplan", so die MRB.

Zusätzlich gibt es noch wegen Bauarbeiten zwischen Dresden und Freital-Potschappel bis Ende März einen Schienenersatzverkehr. "Fahrgäste ab Dresden nutzen bitte die SEV-Busse der MRB zu Minute 31. Somit ist der Anschluss in Freital-Potschappel gewährleistet", teil das Unternehmen mit.

Die Fahrpläne für die Bauzeit können auf www.mitteldeutsche-regiobahn.de abgerufen werden.