Ab Montag: Staatsstraße in Sachsen voll gesperrt

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) finden die Arbeiten im Döbelner Ortsteil Neugreußnig statt.

"Zwischen Einmündung 'Am Pferdeberg' und 'An der Hauptstraße' werden Absenkungen an den Fahrbahnrändern zunächst untersucht und anschließend beseitigt. Dazu werden die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht vollflächig erneuert", so das LASuV weiter.

Für die Arbeiten muss die S34 voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird von Roßwein auf die S39 über Haßlau zur B175 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Döbeln-Ost und weiter auf die B175 nach Döbeln umgeleitet.

Von der B169 über Littdorf kommend verläuft die Umleitung auch über Roßwein, die S39 und die B175. Die Gegenrichtung wird analog dazu umgeleitet. In Döbeln gibt es eine innerörtliche Beschilderung.